Brann under tentamen på videregående skole i Oslo

Det brant kraftig i et bygg på Lambertseter videregående skole i Oslo mandag ettermiddag.



Politiet meldte om brannen på Twitter klokken 14.26 mandag. Like etter klokken 15.30 opplyser nødetatene at de har kontroll på stedet.

– Klokken 14.15 fikk vi melding om brann i gymsalen tilknyttet Lambertseter VGS. Ved ankomst var det mye flammer og røyk på stedet, og det ble iverksatt slukking av brannvesenet, sier innsatsleder Anders Rønning i Oslo politidistrikt til TV 2.

SLUKKING: Elleve brannbiler ble sendt til Lambertseter videregående skole etter full fyr i en gymsal. Ingen ble skadet i brannen, som etterforskes av politiet. Foto: Odd Arne Hartviksen / TV 2

Det var skolens gymsal som brant. Den befinner seg i et separat bygg fra resten av skolen, og det var aldri spredningsfare til ytterligere deler av skolen.

– Det var ingen aktivitet i gymsalen da brannen startet, og det skal heller ikke ha oppholdt seg noen folk der. Ingen ble evakuert og vi har heller ingen opplysninger om at folk ble skadet, sier innsatsleder Rønning.

Politiet har foreløpig ingen holdepunkter for å si at brannen var påsatt.

– Men vi holder alle dører åpne og vil iverksette etterforskning når røyken og brannen har lagt seg. Etterforskningen vil vise hva som har skyld i brannen.

Søker med røykdykkere

I 15.30-tiden gjennomgår røykdykkere fra brannvesenet gymsalen en siste gang, for å forsikre seg om at det ikke oppholdt seg noen i bygget.

– Nå er vi over i etterslukkingsfasen. Det var full fyr ved vår ankomst, men det fikk vi slått ned relativt reaskt. Nå er vi inne i bygget med røykdykkere, og har full kontroll på alt. Vi har ingen indikasjoner på at det befant seg noen i bygget, sier innsatsleder Gorm Sjølie i brannvesenet til TV 2.

BRANN: Det brenner kraftig på Lambertseter videregående skole. Foto: TV 2-tipser

Nødetatene fikk melding om brannen via automatisk brannalarm, og sendte elleve brannbiler til skolen. Meldinger inn til brannvesenets vaktsentral fortalte at bygget var overtent, noe som også ble grundig dokumentert av dramatiske bilder og video fra stedet.

Hadde tentamen

Innsatsleder i politiet, Anders Rønning opplyser at det ble holdt heldagsprøver på skolen da brannalarmen gikk.

– Det var derfor begrenset med elever på skolen da brannen startet. Vi er ikke kjent med at noen er utsatt for røyk eller flammer, sier innsatslederen.

En vaktmester var tett på gymsalen da brannen gikk, og vedkommende fikk ifølge politiet sjekket at bygget var tomt.

Avisa Oslo har snakket med flere 10. klassinger som hadde tentamen da brannalarmen gikk.

– Ti minutter inn i prøven gikk brannalarmen. Vi trodde først det var ingenting, som det ofte er når brannalarmen går, sier en elev til avisen.

Rektor ved skolen, Kathrine Reine, sier til Avisa Oslo at gymsalen er totalskadd.

– Det var ganske eksplosivt. Dette skjedde rett etter siste time, så det var ingen i gymsalen da dette skjedde, sier hun til avisen.

RØYK: Nødetatene fikk melding om brannen via automatisk brannalarm, og sendte elleve brannbiler til skolen. Foto: Odd Arne Hartviksen / TV 2

– Lukk vinduer

Cecilie Thoresens vei blir stengt i begge retninger på grunn av brannen, skriver politiet. Et vitne sier til TV 2 at et stort område er sperret av rundt skolen.



Det ble først meldt at Karlsrud skole ville evakueres på grunn av mye røyk, men kort tid senere kom nødetatene frem til at det ikke var behov for dette.



Brannvesenet har startet brannslukking. Selv om brannen nå er under kontroll, ber nødetatene beboere i området om å holde vinduer lukket.

– Vi vil be alle i området om å holde seg unna røyken og holde vinduer lukkede. Brannrøyk er ikke sunt, sier Sjølie.