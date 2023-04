Brann på videregående skole i Oslo

Saken oppdateres.

Det brenner kraftig i et bygg på Lambertseter videregående skole i Oslo.

Politiet meldte om brannen på Twitter klokken 14.26 mandag. Det er i 15-tiden ikke meldt om personskader.

Politiet tror brannen har startet i en gymsal. Det skal ikke ha vært undervisning i gymsalen da brannen startet.

BRANN: Det brenner kraftig på Lambertseter videregående skole. Foto: TV 2-tipser

Vaktkommandør Glenn Gulbrandsen i 110-sentralen bekrefter klokken 14.33 til TV 2 at det er sendt ut store ressurser, og sier elleve brannbiler er på vei til stedet.

– Vi fikk den første meldingen klokken 14.15 som en automatisk brannalarm. Det ble raskt oppdatert til brann i en bygning etter flere telefoner fra publikum, sier Gulbrandsen.

– Jeg har fått melding om at bygget er overtent. Det er formentlig ingen spredningsfare, da det er en murbygning som reduserer spredningsfaren, legger vaktkommandøren til.



Hadde tentamen

Ifølge Avisa Oslo hadde 10. klassinger tentamen på skolen da brannalarmen gikk.

– Ti minutter inn i prøven gikk brannalarmen. Vi trodde først det var ingenting, som det ofte er når brannalarmen går, sier en elev til avisen.

Rektor ved skolen, Kathrine Reine, sier til Avisa Oslo at gymsalen er totalskadd.

– Det var ganske eksplosivt. Dette skjedde rett etter siste time, så det var ingen i gymsalen da dette skjedde, sier hun til avisen.

– Lukk vinduer

Cecilie Thoresens vei blir stengt i begge retninger på grunn av brannen, skriver politiet. Et vitne sier til TV 2 at et stort område er sperret av rundt skolen.



Det ble først meldt at Karlsrud skole ville evakueres på grunn av mye røyk, men kort tid senere kom nødetatene frem til at det ikke var behov for dette.



Brannvesenet har startet brannslukking. Politiet ber beboere i nærheten lukke dører og vinduer på grunn av røyken.