Brann i gartneri - stanset togtrafikken

Et drivhus på Sem ved Tønsberg tok kraftig fyr mandag morgen. Tykk røyk veltet opp fra en ganske stor bygningsmasse. Mye av røyken var giftig, siden drivhusene er laget av plast, og den drev mot bebygde områder og mot Sem sentrum.

Tom Berger, vaktleder i 110-sentralen Sør-Øst, forteller at forbipasserende ringte inn og fortalte om store flammer fra gartneriet rundt klokken kvart på fem.

– Det er drivhus som har tatt fyr. Det er jo stort sett plast som brenner. Den røyken trekker nordøstover. Politiet driver med evakuering av beboere, sa Berger til TV 2 like før klokken seks mandag morgen.

– Ved tykk, giftig røyk som her, er det viktig å stenge vinduer og dører, holde seg inne og slå av ventilasjonsanlegget, forklarer han.

Det brenner raskt når det tar fyr i drivhus, som stort sett er laget av plast, sier brannleder til TV 2. Foto: Handout Brannvesenet i Vestfold

Men gartneriet ligger et stykke fra bebyggelse, så faren er ikke så stor som den kunne vært hvis brannen kom tett på.

– Mannskapene hindret brannen i å nå en større gasstank. Og ved aktiv innsats klarte de å kjøle en oljetank, som lå tettere på brannen. Temperaturen på den tanken var langt over 100 grader, men er nå langt under 100 etter en lengre innsats, sier brannmester Sven Erik Anderssen via Twitter litt før klokken 07 mandag morgen.



Tre rekker med drivhus brant ned, men brannvesenet klarte å redde noe av bygningsmassen. Blant annet klarte de å redde det bygget som ligger nærmest jernbanen, slik at togene kunne starte opp igjen etter kort tid.

– Mens brannen var på det mest intense, måtte trafikken på jernbanen stoppes. Vi har kontroll på stedet og togene på Vestfoldbanen kan passere, sier Berger.

Brannvesenet har vært i kontakt med eieren, men de har foreløpig ingen teorier om hva som kan være årsaken til brannen.