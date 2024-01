Brann i boligblokk i Oslo: – Kvinne i 20-årene pågrepet

Røyk og åpne flammer fra en leilighet i en boligblokk i Oslo førte til at atten personer måtte evakueres natt til første nyttårsdag.

Nødetatene i Oslo rykket ut til en brann i en boligblokk på Grünerløkka klokken 00.34 natt til første nyttårsdag.

Røyk og flammer

Røyken lå tykk i gata like ved Sofienbergparken. Brann og redningsetaten var raskt på stedet med sju brannbiler.

Like over klokken 01.00 skriver politiet at det fortsatt brenner på stedet.

Vitner på stedet sier til TV 2 at det er synlige flammer i første etasje.

– Vi har trolig kontroll på alle evakuerte, melder operasjonsleder Eirik Sannes.

Fem minutter senere sier vaktkommandør Fredrik Lien ved Oslo 110-sentral at brannen «i hovedsak er slukket».

– Men det er for mye røyk til at vi kan melde den definitivt slukket, sier han til TV 2.

Brannvesenet søkte igjennom leilighetene.

To personer har fått tilsyn av helsepersonell etter brannen.

– De har fått i seg en del røyk, sier Lien.

Kvinne pågrepet

I tretiden natt til mandag meldte politiet om at en kvinne i 20-årene er pågrepet i saken.

Politiet er sparsomme med opplysninger om hva som har skjedd.

Ifølge Lien har det vært en kraftig brann i en leilighet i første etasje.



– Så har det vært en del røykspredning til andre og tredje etasje.

Ifølge politiets innsatsleder Svein Arild Jørunland er 18 personer evakuert.

Brannvesenets innsatsleder Håvard Bakken forteller at de fortsatt jobber med å forsikre seg om at brannen ikke har spredd seg til konstruksjonen i bygget.

– Dette er en gammel bygård, med etasjeskiller i treverk, sier han.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe utover natta, legger han til.

Operasjonsleder Eirik Sannes sier i en pressemelding at politiet av hensyn til etterforskningen ikke kommer med ytterligere kommentarer foreløpig.