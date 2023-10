Brann i Bergen sentrum – har spredt seg til nabobygg

Røyken er synlig over store deler av byen. – Hold vinduer lukket. Evakuer fra området, skriver brannvesenet.

Saken oppdateres

Det er store mengder røyk og utrykning av nødetater i Bergen sentrum torsdag ettermiddag.



– Storbrann. Hold vinduer lukket. Evakuer fra området, skrev 110-sentralen på X (tidligere Twitter) innledningsvis.

Brannvesenet sier til Bergensavisen at de har kalt inn ekstra mannskaper.

Ikke kontroll

Klokken 16.51 melder politiet at brannen har skal ha spredt seg til et nabobygg.

Beskjeden kommer kort tid etter at politiet meldte at det ikke var vare for spredning, og at man ventet kontroll på brannen innen kort tid.



Foto: Jan Henrik Hansen / TV 2

– Vi har en liten spredning til et nabobygg, hvor det brenner i mønet. Men det har ikke gått inn i huset, sier vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen sier til Bergens Tidende.

Brannen skal ha startet i en restaurant like bak den berømte pølsekiosken Trekroneren. Brannvesenet skriver klokken 17.00 at det ikke er kontroll over brannen.



Én til sykehus

Så langt ser det ut til at en brannen har startet på et kjøkken, og spredd seg opp i ventilasjonen, skriver politiet.

– Det brenner fremdeles. Det vi vet så langt er at det sannsynligvis har vært brann i forbindelse med et kjøkken på en restaurant bak her, sier politiets innsatsleder Ole Marius Røttingen.



Foto: Aslaug Cecilie Henriksen / TV 2 Les mer Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer Foto: Marianne Virik / TV 2 Les mer Les mer Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer

To personer blir tilsett av ambulanse etter brannskade hånd, ifølge politiet. Det er ikke meldt om flere personskader.

– Én av de to er sent til Haukeland sykehus for videre behandling, opplyser politiets innsatsleder Røttingen.

Torget, Bryggen, Øvregaten er åpnet for trafikk etter først å ha vært stengt grunnet brannen, melder Vegtrafikksentralen.



Det brenner i et såkalt brannsmitteområde med stor spredningsfare, skriver Bergens Tidende. Avisen skriver at trebygningene stort sett er fra tiden etter 1702 og at området har en rekke fredede bygg.

Foto: Rikard Thistel / TV 2

– Jeg så røyken ut av vinduet. Vi ble alle evakuert, sier Øyvind Henriksen.

Han jobber som refleksolog på en klinikk i Bergen og har problemer med å varsle pasientene sine.

– Jeg har noen pasienter, men tror ikke vi får ikke behandlet dem i dag. Jeg har ikke telefonen min til å gi beskjed, sier Henriksen.