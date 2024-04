Borten Moe etter henleggelsen: – Glad for at saken er over

– Det er som forventet. Utover det er jeg bare glad for at saken er over, sier Ola Borten Moe til TV 2 etter at det ble kjent at Økokrim henlegger etterforskningen mot den tidligere Sp-statsråden.

Økokrim etterforsket om Borten Moe hadde begått innsidehandel.

Det slår de altså fast at han ikke har.

– Hvordan har samarbeidet ditt vært med Økokrim?

– Jeg sendte dem en redegjørelse i fjor sommer, og utover det har jeg ikke snakket med dem, sier politikeren.

På spørsmål om hva henleggelsen betyr for hans rolle på Stortinget og den politiske fremtiden, sier han:

– Det betyr ingenting.

Det var tidligere onsdag at Økokrim henla saken mot ham.

– Det har gjennom etterforskningen ikke fremkommet noen holdepunkter for at Ola Borten Moe har foretatt innsidehandel. Dette samsvarer med det han selv har opplyst, sa Økokrim-sjef Pål K. Lønseth i en pressemelding.

ØKOKRIM-SJEF: Pål K. Lønseth. Foto: Martin Leigland / TV 2

I juli i fjor ble det kjent at Borten Moe, som den gang var forskning- og høyere utdanningsminister, hadde kjøpt aksjer notert på Oslo Børs mens han satt som statsråd.

Han gikk av som statsråd 21. juli i fjor fordi han hadde handlet aksjer i selskaper han behandlet kontrakter for i regjeringen. Det dreide seg om aksjer i Kongsberg-gruppen.

Økokrims undersøkelser har i hovedsak hatt til formål å kartlegge om Borten Moes beslutning om å kjøpe aksjer kan ha vært påvirket av innsideinformasjon.

– Vår konklusjon er at Ola Borten Moe er helt utenfor mistanke for innsidehandel. Saken er derfor henlagt i tråd med dette, sier Lønseth.