Boris Johnson grillet om partygate: – Jeg vil si med hånden på hjertet at jeg ikke løy

GRILLES: Boris Johnson måtte svare for seg i over tre timer om partygate-skandalen onsdag ettermiddag. Foto: PETER NICHOLLS/Reuters

– Jeg vil si med hånden på hjertet at jeg ikke løy, sier tidligere statsminister Boris Johnson i sitt åpningsinnlegg til granskningskomiteen i det britiske parlamentet.

Onsdag klokken 15 norsk tid startet høringen hvor Johnson nok en gang ble grillet i forbindelse med partygate-skandalen.

Han er beskyldt for å lyve til Parlamentet da han nektet for å vite at han brøt koronareglene på fester arrangert i statsministerboligen i Downing Street i London mens hele Storbritannia var nedstengt under pandemien.

Komiteen skal ta stilling til om Boris Johnson villedet parlamentet med viten og vilje, på en uforsvarlig måte eller om han villedet ved et uhell.

Utfallet kan få mye å si for Johnson: Dersom det går hans vei, tror noen at det kan åpne døren til et comeback til Downing Street nr. 10, mens andre mener det er kroken på døren for Johnsons politiske karriere dersom han blir funnet skyldig.

Etter høringen skal komiteen gjøre en ny vurdering, før det er ventet at de kommer med en beslutning innen sommeren.

– Angrer bittert

Selv mener Johnson at han uttalte seg basert på det han «visste og trodde» på daværende tidspunkt.

– Det var nærmest allment akseptert i Nr. 10 (statsministerboligen i Downing Street journ anm.) at reglene og forskriftene ble fulgt. Det er ingenting som tyder på at jeg ble advart på forhånd om at det som utspilte seg i Nr. 10 var ulovlig, sier Johnson.

MÅTE SVARE: Boris Johnson under høringen onsdag. Foto: AFP/NTB

Om festene som ble arrangert, sier han:

– Det var feil, og jeg angrer bittert. Jeg forstår sinnet, jeg beklager for at det skjedde på min vakt, og jeg tar fullt ansvar.

Særlig bilder av Johnson og hans stab stående tett i tett inne i Downing Street har blitt gjenstand for mye debatt, og Johnson ble grillet om bildene onsdag.

Johnson sier det verken var «mulig eller nødvendig» å holde avstanden pålagt av helsemyndighetene, ettersom det er «svært trangt» i 10 Downing Street – et bygg fra 1700-tallet.

Han erkjenner at det ikke er «perfekt sosial distansering» man er vitne til på bildene, men nekter for at det er brudd på de daværende retningslinjene. Ifølge Johnson trodde han at det de holdt på med var «helt nødvendig i et arbeidsøyemed».

PARTYGATE: Boris Johnson deltar på en samling i Downing Street i november 2020. På denne tiden var det svært strenge koronarestriksjoner i Storbritannia. Bildet er hentet fra den mye omtalte Sue Gray-rapporten. Foto: SUE GRAY REPORT / GOV.UK

Hagefest med 100 inviterte

20. mai 2020 ble rundt 100 personer invitert til drinker i hagen i Downing Street.

På samme tid sa koronareglene at man ikke kunne forlate boligen sin uten rimelig grunn. Britene ble også anbefalt å kun møte én person utenfor husholdningen, og at dette ble gjort utendørs.

Den daværende statsministeren sier på høringen at han trodde det var et jobb-arrangement, og at det var passende bruk av hagen.

Johnson sier at han går med på at det i retrospekt ser ut som noe de ikke hadde lov til å gjøre - men står fast på at han ikke følte at det var noe galt med arrangementet den gang.

Politiet konkluderte senere at dette var brudd på de gjeldende reglene.

Dette er Partygate-skandalen Partygate er kallenavnet på den politisk skandalen i Storbritannia om arrangementer og fester som medlemmer av Det konservative partiet og statsminister Boris Johnson holdt under pandemien i 2020 og 2021. * I denne perioden var Storbritannia stengt ned og folkehelsemyndighetene hadde innført omfattende forbud mot sosiale samlinger. * De første rapportene om festene i Downing Street og regjeringskvartalet Whitehall kom i slutten av november 2021. De vakte stor medieoppmerksomhet og førte til ramsalt kritikk av Boris Johnsons lederskap. * I slutten av januar 2022 ble tolv samlinger undersøkt av Metropolitan Police (politiet i London), inkludert minst tre der Johnson selv hadde deltatt. * Politiet utstedte 126 bøter til 83 personer som politiet fant hadde brutt covid-19-regelverket, deriblant til Johnson, hans kone Carrie Johnson og finansminister Rishi Sunak. De ba om unnskyldning og betalte bøtene. * Den britiske toppbyråkraten Sue Gray leverte 25. mai en omfattende rapport om festene under pandemien. * Gray tok for seg 16 tilstelninger i Downing Street og i regjeringskvartalet Whitehall i 2020 og 2021. Hun åpner for at det kan ha vært flere tilstelninger. * Partygate har ført til krav om at Boris Johnson må trekke seg som følge av manglende dømmekraft, noe han hittil ikke har villet gjøre. Kritikere innad i partiet forsøker nå å få nok stemmer til å avholde en avstemning om lederskapet. Kilde: NTB / Wikipedia

Langer ut mot komité-leder

I åpningsinnlegget går Johnson hardt ut mot både etterforskningen og selve komiteen.

Den tidligere statsministeren mener flere elementer ved etterforskningen er «ekstremt merkelige», og anklager komiteleder Harriat Haman - som tilhører Labour-partiet - for å være forutinntatt.

– Hun har sagt ting som ganske enkelt er galt og fordomsfullt. Hun forhåndsdømmer det hun skal etterforske, hevder Johnson.

Han mener komiteen har fungert som etterforsker, aktor, dommer og jury i saken, og betegner etterforskningen som «regelrett urettferdig».

– I stedet for bevis på at jeg har villedet parlamentet, sier komiteen at jeg måtte ha visst dette.

Ikke med vilje

– Dette handler om sannheten. Derfor går den til selve hjertet av den tilitten systemet vårt er avhengig av, sa Harman i sin åpningstale.

Komiteen har i forkant av høringen publisert en bevispakke på 110 dokumenter, som blant annet inneholder nye bilder, tekstmeldinger og uttalelser fra vitner.

Johnson har i forkant levert inn et 52 sider langt forsvar, hvor han erkjenner at han villedet Parlamentet, men påpeker at han handlet i god tro fordi at han fulgte råd fra sine rådgivere.

– Jeg villedet ikke Underhuset med vilje eller fordi jeg ikke brydde meg, skriver han.

Men blant bevisene som ble publisert onsdag morgen, hevder en av de ansatte ved Downing Street at han hadde frarådet Johnson å si at alle reglene hadde blitt overholdt - noe den tidligere statsministeren gjorde likevel, ifølge BBC.

I juli i fjor måtte han gå av som statsminister på grunn av skandalen.