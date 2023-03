Boris Johnson grilles om partygate: – Vil si med hånden på hjertet at jeg ikke løy

Den tidligere britiske statsministeren nekter for å ha løyet til Parlamentet om brudd på koronareglene.

– Jeg vil si, med hånden på hjertet, at jeg ikke løy, sier tidligere statsminister Boris Johnson i sitt åpningsinnlegg til granskningskomiteen i det britiske parlamentet.

Onsdag klokken 15 norsk tid startet høringen hvor Johnson grilles i forbindelse med partygate-skandalen.

Han er beskyldt for å lyve til Parlamentet da han nektet for å ha brutt koronareglene på fester arrangert i statsministerboligen i Downing Street i London mens hele Storbritannia var nedstengt under pandemien.

Komiteen skal ta stilling til om Boris Johnson villedet parlamentet med viten og vilje, på en uforsvarlig måte eller om han villedet ved et uhell.

– Angrer bittert

Selv mener Johnson at han uttalte seg basert på det han «visste og trodde» på daværende tidspunkt.

– Det var nærmest allment akseptert i Nr. 10 (statsministerboligen i Downing Street journ anm.) at reglene og forskriftene ble fulgt. Det er ingenting som tyder på at jeg ble advart på forhånd om at det som utspilte seg i Nr. 10 var ulovlig, sier Johnson.

Om festene som ble arrangert, sier han:

– Det var feil, jeg angrer bittert, jeg forstår sinnet, jeg beklager for at det skjedde på min vakt, og jeg tar fullt ansvar.

Særlig bilder av Johnson og hans stab stående tett i tett inne i Downing Street har blitt gjenstand for mye debatt, og Johnson ble grillet om bildene onsdag.

Johnson sier det verken var «mulig eller nødvendig» å holde avstanden pålagt av helsemyndighetene, ettersom det er «svært trangt» i 10 Downing Street – et bygg fra 1700-tallet.

Langer ut mot komité-leder

I åpningsinnlegget går Johnson hardt ut mot både etterforskningen og selve komiteen.

Den tidligere statsministeren mener flere elementer ved etterforskningen er «ekstremt merkelige», og anklager komiteleder Harriat Haman - som tilhører Labour-partiet - for å være forutinntatt.

– Hun har sagt ting som ganske enkelt er galt og fordomsfullt. Hun forhåndsdømmer det hun skal etterforske, hevder Johnson.

Han mener komiteen har fungert som etterforsker, aktor, dommer og jury i saken, og betegner etterforskningen som «regelrett urettferdig».

– I stedet for bevis på at jeg har villedet parlamentet, sier komiteen at jeg måtte ha visst dette.

Ikke med vilje

– Dette handler om sannheten. Derfor går den til selve hjertet av den tilitten systemet vårt er avhengig av, sa Harman i sin åpningstale.

Komiteen har i forkant av høringen publisert en bevispakke på 110 dokumenter, som blant annet inneholder nye bilder, tekstmeldinger og uttalelser fra vitner.

Johnson har i forkant levert inn et 52 sider langt forsvar, hvor han erkjenner at han villedet Parlamentet, men påpeker at han handlet i god tro fordi at han fulgte råd fra sine rådgivere.

– Jeg villedet ikke Underhuset med vilje eller fordi jeg ikke brydde meg, skriver han.

Men blant bevisene som ble publisert onsdag morgen, hevder en av de ansatte ved Downing Street at han hadde frarådet Johnson å si at alle reglene hadde blitt overholdt - noe den tidligere statsministeren gjorde likevel, ifølge BBC.

I juli i fjor måtte han gå av som statsminister på grunn av skandalen.

