Blokkerte inngangen til Ap-møte

Demonstranter fra Aksjonsgruppa for Palestina samlet seg på Youngstorget i Oslo, i forbindelse med Arbeiderpartiets landsstyremøte.

– Dette er helt vanlige mennesker som er kjempefrustrerte og forferdet over at Norge fortsetter å tjene penger på krigsforbrytelsene til Israel, og som også investerer oljefondspenger i selskaper som bevæpner Israel, sier aksjonsgruppas talsperson, Fredrik Glad-Gjernes, til TV 2.



Oppbudet av demonstranter gjorde at statsråder og andre sentrale Ap-politikere ikke slapp inn på møtet.

DEMO: Politiet griper inn under demonstrasjonen foran Folkets Hus i Oslo. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det har vi tålmodighet til

Blant annet måtte statsminister Jonas Gahr Støre sin tale, som var planlagt klokken 12.10, utsettes.

– Det har vi tålmodighet til å håndtere. Det er lov å demonstrere i Norge, så kan en spørre hvor riktig det er å blokkere, men nå tror jeg vi kommer i gang etter hvert, sier Støre til TV 2.



Rundt klokken 12.20 begynte politiet å fjerne demonstrantene som blokkere inngangen, og klokken 12.30 kom statsministeren seg inn på møtet.

På spørsmål om hva som var målet til aksjonsgruppa, svarer talsperson Glad-Gjernes følgende:

– Vårt mål er å forsinke møtet kraftig. Og med det sende et signal at det ikke går an, at regjeringen ikke nå selger ned de aksjene som er med på å opprettholde og vedlikeholde okkupasjonen, men også folkemordet.



Landsstyremøte

Ap sitt landsstyremøtet, som strekker seg over to dager fra mandag, innledes ved tale av statsminister Støre.

– Det er et viktig landsmøte for dere?

– Vi har ganske god tro på politikken vår, at vi skal få til å sikre økonomien til folk og så har vi tatt et stort løft for sikkerheten i landet vårt, som vi også skal bruke mye tid til å snakke om. Og så er det dette med skolen, at barna skal trives bedre og lære mer. Dette er oppgaver vi står midt i, sier Støre og legger til:

– Og så er det dette, som de (demonstrantene, red.anm.) engasjerer seg i nå. Vi er veldig engasjert i å kunne gjøre det vi kan i lille Norge for å påvirke den enorme tragedien vi som er i Midtøsten. Det skal det ikke være noen tvil om.

Da Støre tok podiet for åpne møtet, en drøy time etter planlagt tid, innledete han med følgende:

– Jeg har lyst til å innlede med å si at demonstrasjoner er en del av demokratiet, sa Støre fra talerstolen.