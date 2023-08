Blodbanken tar selvkritikk etter hasteinnkalling

Blodbanken på Haukeland har mangel på blod, men tar selvkritikk for hvordan hasteinnkallingen ble formulert.

Blodgivere haste­innkalles lørdag til Blodbanken på Haukeland Universitetssjukehus, som vanligvis er stengt lørdager.

I en SMS med innkalling heter det at det er «akutt behov for blod grunnet en alvorlig ulykke», skriver Bergens Tidende.

Pressevakt Benedicte Bognø Brakstad i Helse Bergen sier til TV 2 at det ikke er snakk om en ulykke som har skjedd lørdag, men en tidligere ulykke.

Hun vil ikke utdype hvilken ulykke det er snakk om, eller hvor mange personer som trenger blod.

– Det vi opplyser om nå er at Blodbanken trenger å øke blodlagrene, og derfor har sendt melding til givere, sier Brakstad.

– Ikke en katastrofe-lignende hendelse

I en pressemelding fra politiet sier operasjonsleder Tatjana Knappen at politiet ikke vet hvilken hendelse Blodbanken sikter til.

– Vi opplever at folk oppfatter tekstmeldingen som at det har skjedd en større ulykke med mange involverte. Dette medfører ikke riktighet. Det har ikke vært en katastrofe-lignende hendelse i Vest politidistrikt, skriver de.

Politiet forteller om et stort trykk fra medier som har lurt på hvilken ulykke det ble siktet til.

Tar selvkritikk

Til Bergensavisen sier avdelingsleder Einar Klæboe Kristoffersen ved Blodbanken på Haukeland at 40-50 blodgivere har fått meldingen.

– Vi har derfor åpnet for tapping og håper at de som blir innkalt kommer. Det er viktig at det er bare de som er innkalt som møter opp, da det er snakk om denne blodtypen vi trenger, sier Kristoffersen.

Kristoffersen sier senere til TV 2 at formuleringen i hasteinnkallingen skal gjennomgås.

– Vi skal gå gjennom disse SMS-tekstene, for det viser seg at det blir oppfattet som mer katastrofalt enn det som er meningen, sier Kristoffersen.

Han forteller at balansegangen mellom å få folk motivert til å donere blod, men samtidig ikke skape uro i befolkningen, kan være vanskelig.

– Men her skal vi nok prøve å omformulere litt, sier han.