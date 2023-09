Blir ikke omtelling – vurderer å klage på valget

Valgstyret har enstemmig kjent valget i Bergen gyldig.



TV 2s beregninger viser at Trond Tystad og Bergenslisten bare mangler 5 stemmer for få tilbake mandatet de mistet til Venstre.

– Om det ikke blir omtelling, øker det sjansen for at vi klager på valget, sier Tystad til TV 2.

De vil se hvor jevnt det er, før de bestemmer seg.

– Vi må se om det er grunnlag for å klage, og om det er hensiktsmessig.

MYE PÅ SPILL: Det er mye aktivitet på Rådhuset i Bergen denne uken. Bybanen er blant sakene som står på spill. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Ingen grunn for omtelling

SVs Mikkel Grüner sitter i valgstyret. Han kommer med følgende begrunnelse for styrets avgjørelse:

– Vi er kjent med at flere har tatt til orde for å ønske omtelling, men etter vårt syn er det ingen grunn til å gjennomføre en omtelling.

Det er ingen indikasjoner på at det har vært feil i gjennomføringen, mener styret.

– Det at valget er jevnt er i seg selv ikke grunn til å ønske omtelling. Det er ikke kommet en formell klage, så det må vi eventuelt ta stilling til om det kommer, fortsetter SV-toppen.

SVs Mikkel Grüner sitter i valgstyret i Bergen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Mistet mandat på slengere

TV 2 s beregninger er gjort av valganalytiker Terje Sørensen, på bakgrunn av Bergens Tidenes opprinnelige beregning av at Bergenslisten totalt avga 1541 såkalte slengere.

Det er slengerne som har ført til at partiet mistet ett av de fire mandatene de i første omgang så ut til å få.

Bergenslisten ba om omtelling. Valgstyret i Bergen behandlet dette i et møte onsdag, men landet på at valget er gyldig.

Comeback for Rødt-veteran

De mange avgitte slengerne har blant annet ført til at Rødt-veteranen Torstein Dahle gjør comeback i bystyret i Bergen. Det bekrefter valgansvarlig Ida Rambech overfor BT.

Dahle var i utgangspunktet på 70.-plass på partiets liste, men har fått 553 personstemmer og 2032 slengere. Dermed fikk han ett av Rødts tre mandater.

Dahle har den siste tiden profilert seg som en sterk motstander av bybanen langs Bryggen, og har blant annet ledet podkasten «Bybanebedraget».

COMEBACK: Torstein Dahle er representant for Rødt i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Sonderinger onsdag

Det er i første omgang Høyre, som er byens desidert største parti, som forsøker å danne byråd. Det etter at det nåværende Arbeiderparti-ledede byrådet meldte sin avgang tirsdag.

Etter at Høyre tirsdag kveld mistet ett mandat til MDG, og Venstre tok ett fra Bergenslisten, ser situasjonen noe annerledes ut. Nå kan også Arbeiderpartiet muligens danne flertall.

Onsdag fortsetter Høyre sine sonderinger. Da skal de blant annet snakke med Bergenslisten. Det bekrefter Tystad overfor TV 2.

Også Industri- og næringspartiet skal snakke med Høyre.

– Jeg skal ha en telefonsamtale med Meyer i dag, sier Ann Jorun Hillersøy til TV 2.

Hun utelukker et byrådssamarbeid, men er åpen for et teknisk samarbeid.

– Men vi kan ikke støtte et byråd med Venstre eller MDG i, og har som et absolutt krav at bybanen ikke skal gå over Bryggen.

Saken oppdateres.