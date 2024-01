Blir historisk: – Var helt uaktuelt før de sa ja til det

ORDINERES TIL PRESTETJENESTE: – Det er fint å få fram at kirken også har rom til oss, sier Alex. Foto: Frank Lervik / TV 2

Alex Ramstad Døsvik skal ordineres under en høytidelig seremoni på søndag. Hen er den første åpne ikke-binære presten som vigsles i Den norske kirke.



– Det blir utrolig flott å ordineres i Nidarosdomen. Jeg har store forventninger. Det blir utrolig bra for meg å gå inn i prestetjenesten, og utrolig fint for kirken å få en prest, håper jeg.

Hadde ikke lyst til å jobbe i en kirke



Det var ingen selvfølge for 29-åringen fra Ørlandet å bli prest.

– Jeg hadde ikke lyst til å jobbe i en kirke som ikke viet likekjønnede par. Så da var det helt uaktuelt før Den norske kirke sa ja til det.

– Hva tenkte du da det ble en mulighet?

– Da tenkte jeg at nå får jeg vel bare følge kallet og bli prest.

Setter pris på støtten

Til daglig er Alex prest i Sverresborg menighet. 29-åringen sier at reaksjonene i all hovedsak har vært positive, og at hen setter stor pris på dette.

– Jeg identifiserer meg ikke med kjønnet jeg fikk ved fødsel. Jeg identifiserer meg heller ikke som mann eller kvinne. Det er ikke-binære som blir paraplybegrepet for meg. Så da bruker jeg pronomen hen.

Det er biskop i Nidaros, Herborg Finnset, som skal lede den høytidelige ordineringen. Alex setter stor pris på at kirken har åpnet disse dørene.



– Jeg er personlig ikke så glad i oppmerksomhet, men jeg synes det er fint å få fram at kirken også har rom til oss.