Blinken: USA åpner diplomatisk kontor i Tromsø

Amerikanerne vil for første gang slå seg ned nord for polarsirkelen – på norsk jord. Den amerikanske utenriksministeren hyller samtidig Stoltenberg.

USA kommer til å åpne et nytt diplomatisk kontor i Tromsø, opplyser landets utenriksminister på en pressekonferanse torsdag.



– Det blir vårt nordligste diplomatiske kontor, sier utenriksminister Antony Blinken.

Det er snakk om en såkalt «presence post» som åpnes i Tromsø. Det er en mindre diplomatisk tilstedeværelse og kan tilsvare et konsulat.

STORT OPPMØTE: Antony Blinken, utenriksminister i USA på pressekonferanse på Nasjonalmuseet i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

Blinken er denne uken i Oslo i anledning Natos uformelle utenriksmøte.

– For oss er posten i Tromsø en mulighet for å ha et diplomatisk fotavtrykk over polarsirkelen, og er det første gang vi har kunnet ha det, sa Blinken.

– Arktis, i en verden som blir mer utfordrende, er stadig viktigere å ha. Vi møter urfolk i området. Vi er veldig involvert i spørsmål om klimaendringer. Å ha en tilstedeværelse så langt nord, vil gjøre oss sterkere i slike spørsmål, sa utenriksministeren.

Ønsker amerikanerne velkommen

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, ønsker amerikanerne velkommen til byen.

– Etableringen av en amerikansk representasjon i Tromsø reflekterer at vi er tilbake til en tid med økt geopolitisk spenning i nord, sier han i en pressemelding.

– REFLEKTERER SPENNING: Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Gitt denne realiteten er det betryggende for alle oss som bor i nord at vår viktigste allierte tar situasjonen på alvor og etablerer et kontor i den arktiske hovedstaden, fortsetter Wilhelmsen i en pressemelding.

Skryter av Stoltenberg

USAs utenriksminister startet sin pressekonferanse etter Nato-møtet i Oslo med å hylle generalsekretær Jens Stoltenberg.

– La meg si at jeg er veldig takknemlig for Jens Stoltenbergs lederskap. Han har bragt med seg en stødig hånd, sa Blinken. Han påpekte at det uformelle utenriksministermøtet blir holdt i Stoltenbergs hjemby.

SAMMEN I OSLO: Utenriksminister Antony J. Blinken fra USA og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ankommer Rådhuset i Oslo under Natos uformelle utenriksministermøte i Oslo. Foto: Hanna Johre / NTB

– Det er en glede å få være i Oslo for første gang som utenriksminister, sa han. Han takket videre Norge for det nære forholdet mellom landene.

– I forrige uke var USS Gerald Ford i Oslo før de skal på øvelser, påpekte han.

Stoltenberg: Vil hindre historien fra å gjenta seg

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier på en pressekonferanse at forsvarsalliansens utenriksministre torsdag har diskutert hvordan de skal bringe Ukraina nærmere alliansen.

– Jeg er sikker på at Ukraina nå har kapasitet til å frigjøre enda mer land, sier han, og med henvisning til den militære støtten som er sendt til landet fra Nato-medlemsland, sier Stoltenberg.

Han sier Nato nå vurderer om Ukraina-kommisjonen de har opprettet Skal utvides til et eget Ukraina-råd.

Videre har ministrene diskutert Ukrainas ambisjoner om medlemskap. Alle medlemsland er enige om at Natos dør er åpen, sier Stoltenberg.

– Vi vet ikke når krigen tar slutt. Men vi må sikre at vi når den er over har avtaler på plass som garanterer Ukrainas sikkerhet, sier Stoltenberg.

MØTER PRESSEN: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på Nasjonalmuseet etter Natos uformelle utenriksministermøte. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det vil innebære støtte til landet over mange år, slår han fast.

– Målet er å forhindre historien fra å gjenta seg selv. Å forhindre Putin i å hakke løs på europeisk sikkerhet, sier generalsekretæren. Men detaljene rundt de konkrete tiltakene har alliansen fortsatt til gode å komme frem til, sier han.

Også USAs utenriksminister Antony Blinken sier Natos utenriksministere torsdag har diskutert en ny støttepakke til Ukraina.

– Nå statslederne møtes i Vilnius i juli kan våre venner i Ukraina forvente en robust pakke med støtte, sa han på en pressekonferanse etter møtet.

Lover snarlig Sverige-opptak

– Vi fokuserer intensivt på å utvikle forholdet mellom Nato og Ukraina. Jeg tror man vil se at det er en del av møtet i Vilnius.

Stoltenberg lovet på sin pressekonferanse at han selv jobber for at Sveriges opptak til alliansen må skje «så kjapt som mulig»:

– Sveriges nye antiterrorlover er gyldige fra i dag. Det viser at de har holdt det de har lovet overfor Tyrkia, sier generalsekretæren.



Utenriksminister Blinken omtaler opptaket av Finland og Sverige som en modernisering av alliansen.