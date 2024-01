Ble tatt av snøskred: – Redd vi skulle havne utenfor skråningen

RAS: Veien er stengt på stedet hvor en bil ble tatt av et snøskred. Foto: Hammerfest brann og redning

Det har gått et snøskred mellom Saragammen og Leirvikhøgda, melder politiet i Finnmark på X.

– Samtlige nødetater og HRS er varslet. En bil er tatt av skredet, ingen i denne bilen, skriver politiet.

Personene i bilen er gjort rede for. Operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Teodor Weberg Ellingsen, sier det var andre bilister i området som hjalp de i bilen med å komme seg ut.

Kommunen setter krisestab, sier Terje Rogde (H) til TV 2.

– Full panikk

Inne i bilen som ble tatt av skredet satt Lasse Johansen sammen med sine to sønner.

De var på vei hjem fra skole og barnehage da bilen deres plutselig ble truffet av enorme mengder snø.

BOM: Vegvesenets webkamera viser at veien inn til Hammerfest er stengt. Foto: Vegvesenet / Skjermbilde

– Det var full panikkmodus. Det er bratt på andre siden av veien, så jeg var redd vi skulle havne utenfor skråningen. Bilen ble bare løftet opp.

Johansen forteller at de havnet midt i raset. På førersiden av bilen var det fullt i snø, og ingen mulighet for å komme seg ut.

– Heldigvis kunne vi se ut fra andre siden. Så vi krøp ut vinduet bak hvor han yngste sønnen min satt, forteller han.

iFinnmark snakket med Johansen først.

Da de kom seg ut av bilen alle sammen, måtte han tenke raskt.

– Jeg prøvde å finne ut av hvor korteste vei ut av raset var. Det var mot Hammerfest igjen, så vi løp den veien. Men da ropte en trailersjåfør at vi måtte stoppe, for det kom enda et ras, sier Johansen.

De var veldig redd for at det skulle rase mer. Han har ikke vært med på lignende før, men forteller at det går greit med de etter forholdene.

– Han minste på fire år synes det var litt skummelt, men eldstemann synes dette var veldig ubehagelig.

Nå sitter familien i Hammerfest hos slektninger. Hjem kommer de seg ikke før i morgen.

Hammerfest isolert



Operasjonslederen beskriver skredet som stort.



– Skredet er cirka 100 meter bredt og 1,5 meter høyt. Så det har hatt god kraft nedover fjellsiden, sier Ellingsen.

De opplyser om at det er utfordrende forhold med tanke på vurdering av nye skred i området.

– I samråd med geolog er E94 stengt fordi det er fare for at det kan gå flere ras. Så nå er Hammerfest isolert.

Operasjonslederen opplyser at det kun er en vei inn og ut av Hammerfest. At denne nå er stengt skaper problemer for sykehuset i byen.

– Sykehuset i Hammerfest har beredskap for store deler av Finnmark. Så nå kommer ikke folk seg til sykehuset, sier Ellingsen.

– Jeg sender varme tanker til nødetatene i helse. De har jo ambulanser og slikt som skal gjennom veien som er stengt.

Krisestab

Ordfører Terje Rogde i Hammerfest kommune bekrefter at de har satt krisestab. Geologene som vurderer snøskredfaren kommer med ny vurdering om åpning av veien først klokken 07 onsdag.

ORDFØRER: Terje Rogde er ordfører i kommunen og bekrefter at det er satt krisestab. Foto: Hammerfest kommune

– Vi ser på alle mulige måter vi kan få personer forbi og sikre transporten.

Han sier området er et kjent rasområde.

– Det er flaskehalsen og den enste livsnerven vi har inn til Hammerfest. Det er ingen alternativ transportrute inn til sykehuset, som er akuttsykehus for Vest-Finnmark.

Han sier det er en problemstilling de har jobbet lenge med, og at de kjemper for å lage en tunnel på sikt.

– Det går ras her hver eneste vinter. Nå er jeg utrolig glad for at ingen har blitt skadet. Det gikk heldigvis bra denne gangen.

Dirigerer trafikken

Operasjonslederen bekrefter at kommunen er varslet om hendelsen, og at det jobbes med å finne en løsning.

Politiet er fortsatt på stedet hvor skredet gikk.

– Nå hjelper vi bilistene som står i kø i begge retninger om å få snudd.