Ble overrasket over Støres personlige gave

BLE BEVEGET: Her har Ukrainas president nettopp fått den personlige gaven fra statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Daniel Sannum Lauten

Det lange trebordet i statsministerboligen er dekket av dokumenter.

– Godt å se at operasjonssentralen er samlet!

Statsministeren river ned en kule fra juletreet på veien inn i sin egen stue.

Han henvender seg til staben fra Statsministerens kontor som forbereder de siste detaljene før dagens hemmelige besøk.

Svært få utenfor dette rommet vet at bybildet og nyhetsbildet kommer til å bli preget av besøket til den hemmelige gjesten som akkurat nå befinner seg i et fly over Norge.

Jonas Gahr Støre henger opp den enslige julekula han har stått med i hånden etter at han plukket det opp fra gulvet.

Latteren sitter løst før dagens alvorstunge samtaler og møter.

Statsministeren har fortsatt er snev av jetlag etter forrige ukes tredagers tur til Japan.

– Jeg var oppe fra klokka 06:00 og skrev julekort, forteller Støre.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly forlot Andrews Air Force base i Maryland, utenfor Washington D.C, 19:04 tirsdag kveld.



Møtene med kongressen og president Joe Biden gikk ikke så bra. 60 milliarder amerikanske dollar som Ukraina håpet å få, er fortsatt ikke på konto i Kyiv.

Sju timer senere landet flyet på Gardermoen.

Dusj på Grand

– Presidenten har landet. Han er her om én time, sier en av Støres medarbeidere.

Besøket er offentliggjort. Dronene og politihelikopteret er i lufta, og livvaktene er om mulig enda mer skjerpet.

På Grand Hotel i Oslo står et hotellrom klart til den ukrainske presidenten. Han gjør som den norske statsministeren gjorde da han besøkte Kyiv i sommer.

En kjapp dusj og en matbit.

PAUSE I UKRAINA: Statsminister Jonas Gahr Støre pusser tennene etter én natt på tog til Ukraina i sommer. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

24. februar neste år er det to år siden Volodymyr Zelenskyj tok av seg dress, skjorte, slips og pensko.

I dag er han en preget mann i militærgrønt og svart, med sko bedre egnet for fronten enn parketten i statsministerboligen.

– Velkommen, Volodymyr, sier statsministeren.

45-åringen som var komiker og skuespiller frem til 2019 omfavnes og klemmer tilbake.

Støres kone, Marit Slagsvold, ønsker presidenten velkommen til Norge.

– Først ble jeg og vi i Norge kjent med Zelenskyj gjennom skjerm, nå har jeg møtt han flere ganger og det var fint å ønske han velkommen til Norge og Oslo, sier statsministeren til TV 2.

PEISKOS: Støre og Zelenskyj.

Resten av dagen preges av en rekke møter og samtaler.

Først statsministerne fra Sverige, Danmark, Finland og Island.

«NORDIC FIVE»: Finlands president Sauli Niinistö (t.h), Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir, Danmarks statsminister Mette Frederiksen (delvis skjult) og Sveriges statsminister Ulf Kristersson

KLEM: Danmarks statsminister Mette Frederiksen klemmer presidenten.

Pressekonferanse.

VOLODYMYR OG JONAS: : Ett par vintersko og ett par lakksko etter dagens første pressekonferanse.

Tale i Stortinget.

Og møte med norske næringslivsledere.

JULE-MØTE: Statsministeren og presidenten på vei til møte med norske næringslivsledere.

DNB-sjef Kjerstin Braathen, Aker-sjef Øyvind Eriksen og Equinor-sjef Anders Opedal var blant de som måtte putte mobiltelefonen i en konvolutt og legge den igjen i en boks utenfor møterommet.

Hemmelige samtaler

Mellom møtene gikk Zelenskyj og hans stab inn i avlyttingssikre rom og ble oppdatert om situasjonen hjemme i Ukraina.

Drepte, skadde og mer fortvilelse.

Selv inne i statsministerboligen ble presidenten fotfulgt av livvakter. Siden krigens start har det ifølge Zelenskyj selv blitt avverget minst fem attentatforsøk mot han.

LIVVAKT: Ukrainske livvakter var aldri langt unna sjefen sin.

Det er livvakter fra PST som har ansvaret for sikkerheten mens han er i Norge. Presidentens egne livvakter i militærgrønt er aldri langt unna.

Lederen for Zelenskyjs livvakter, Maksym Donets, var bare få meter unna sjefen under hele Norges besøket.

Turen fra Parkveien 45, regjeringens representasjonsanlegg, over til statsministerboligen i Inkognitogata 18 går under bakken, gjennom et kjøkken og garasjen.

Tête-à-tête på kontoret



På kontoret til Støre er det fyr i peisen. Ved siden av henger det et maleri av Fridtjof Nansen.

Nansen-programmet er navnet på det statelige støtteprogrammet som skal hjelpe Ukraina.

– På den skrivepulten ble Osloavtalen i 1993 underskrevet, sier Støre og peker.

Zelenskyj nikker og studerer den gamle pulten.

Det er tid for Tête-à-tête på statsministerens private kontor.

På fransk, og diplomatspråk, er det beskrivelsen av et fortrolig møte, en samtale under fire øyne uten rådgivere til stede.

– Før vi setter oss ned og snakker vil jeg gjerne gi deg dette bildet, Volodymyr.

Støre tar frem ett innrammet fotografi tatt av TV 2s fotograf.

Bildet viser de to statslederne som holder rundt hverandre. På godt norsk en bamseklem.

PERSONLIG BILDE: Bamseklem i Moldova. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

– Som et tegn på vårt vennskap.

– Tusen takk.

Zelenskyj tar imot bildet og studerer det i noen sekunders stillhet.

– Takk, Jonas!

Han ser på Støre og holder han hardt i hånden.

UNDER FIRE ØYNE: Samtalen mellom statsministeren og presidenten ble dagens siste.

Volodymyr Zelenskyj tar TV 2s fotograf i hånden, før døren lukkes og den fortrolige samtalen foran peisen starter.

Til TV 2 sa Jonas Gahr Støre dette om bamseklemmen da bildet ble tatt i sommer.

– Det er ikke alle som får en bamseklem?

– Han er en mann som innbyr til det. Når man gir han en klem, mellom mannfolk, så er det også en gest til hans folk.

Volodymyr Zelenskyj overnattet på Grand Hotell.

Torsdag morgen kjørte den lange kortesjen på en delvis stengt E6 mot Gardermoen. Presidenten fulgte EU-kommisjonens møte på Teams før flyet hans like før klokka 13:00 forlot Norge.

Det er problemer med pengeoverføringene fra både USA og EU, men Zelenskyj vet at han kan stole på Norge.

Ytterligere tre milliarder kroner ble gitt av Norge i sivil støtte for at Ukraina skal komme gjennom vinteren. Norge har forpliktet seg å gi til sammen 75 milliarder kroner over fem år.