Ble drept av israelske soldater mens de flyktet fra Hamas

DREPT: Samar Talalka, Yotam Haim og Alon Shamriz ble drept av israelske soldater. Foto: Hostages and Missing Families Forum / Reuters / NTB.

Tre av gislene som er holdt på Gaza ble drept ved et uhell, bekrefter en talsperson for Det israelske forsvaret (IDF) på Telegram fredag kveld.

– Under kamp i Shejaiya identifiserte IDF ved en feiltakelse tre israelske gisler som en trussel. Som et resultat skjøt troppene mot dem og de ble drept, skriver IDF.



Times of Israel skriver at de ble drept nord på Gazastripen mens de flyktet fra fangenskap.

De døde gislene skal ha blitt sendt til Israel for videre undersøkelser.

Talspersonen bekrefter at IDF tar på seg det hele og fulle ansvaret for drapene, og sier det er åpnet en etterforskning av hendelsen.

– IDF understreker at dette er en aktiv kampsone der pågående kamphandlinger de siste dagene har funnet sted, skriver de videre.

De pårørende skal ha blitt varslet av israelske myndigheter.



DØDE: Alon Shamriz (26) var det tredje gisselet som ble drept av IDF fredag. Foto: NTB.

Det ene gisselet er blitt identifisert som Samer Talalka (22), mens den ene av de to andre er Yotam Haim (28).

Talalka jobbet på en hønsegård i Nir Am og ble kidnappet derfra 7. oktober. Haim var trommeslaget i et band, Persephore, og ble kidnappet fra sitt hjem i Kfar Aza samme dag, ifølge Times of Israel.

Familien til det tredje gisselet ønsket først ikke at navnet skulle offentliggjøres, men i en oppdatering rett før klokken 21.00 norsk tid frigir IDF navnet med tillatelse fra de pårørende.

Alon Shamriz (26) studerte til å bli dataingeniør, skriver Times og Israel.



Foreldrene hans er fra Iran.

Det israelske forsvaret beklager hendelsen, og sender sine dypeste kondolanser til familiene av de avdøde gislene.