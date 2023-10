Ble advart allerede i 2013

Mandag kom nye opplysninger i aksjesaken. SMK varslet Erna Solberg om fare for inhabilitet Solberg allerede for ti år siden.

Mandag fikk flere medier innsyn i nye opplysninger om Sindre Finnes sin aksjevirksomhet fra Statsministerens kontor.

Ifølge E24 advarte SMK Solberg om fare for habilitet allerede i 2013, fordi Finnes eide aksjer i selskapet Hydro.



Finnes hadde på dette tidspunktet meldt inn at han eide 1660 aksjer i Hydro til en verdi av like i overkant av 40.000 kroner, skriver de.

HANDLET AKSJER: Det har stormet rundt Sindre Finnes de siste ukene, etter det ble kjent at han kjøpte og solgte aksjer tusenvis av ganger mens kona Erna Solberg var statsminister. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

Hyrdro er delvis eid av staten.

Det var først i høst Solberg selv sa at hun kunne ha vært inhabil den gangen.

– Ikke nytt

Solberg har kommentert nyheten for overfor NTB.

– Dette er jo ikke nytt, men helt i tråd med det vi har visst og kommentert denne saken på bakgrunn av i flere uker nå. Både ved tiltredelsen i 2013 og senere orienterte Sindre embetsverket på SMK om aksjer han eide, og Hydro var blant dem. På bakgrunn av den informasjonen lagde kontoret denne OBS-listen, hvor Hydro selvsagt sto. Aksjeposten i Hydro var altså kjent for meg og kontoret. På grunn av det jeg trodde var aksjepostens størrelse, meldte jeg meg ikke inhabil i saker som angikk Hydro, sier Erna Solberg.



Hun forklarer at hun ville meldt seg inhabil hvis hun hadde mer informasjon.

– Når vi ettertid vet det vi vet, om at Sindre eide mye mer enn han fortalte meg og at han drev med utstrakt kortsiktig handel, har jeg sagt at jeg ville meldt meg inhabil i saker som gjelder Hydro, dersom jeg hadde visst. Dette sa jeg allerede på pressekonferansen fredag 15. september, sier Solberg.

Frigir aksjeliste

Mandag opplyser flere medier at Finnes eide aksjer i fem utenlandske selskap tilbake i 2013 og 2014 da hun var statsminister.

Dette er selskapene: * Razor Resources

* Infinio Group * River Hills * Mayan Gold * 121-View Det opplyser SMK til NRK og DN.

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss sier han ikke kjenner selskapene, da TV 2 ringer.



De er heller ikke oppført i aksjeoversikten til anerkjente Bloomberg.

– Disse selskapene er enten nedlagt eller så har de byttet navn, sier Næss.

Heller ikke finansforsker ved BI, Espen Henriksen kjenner selskapene.

Finnes sin advokat, Thomas Skjelbred opplyser til TV 2 at eierskapene i disse selskapene ble inngått før Solberg var statsminister.

– Når det gjelder utenlandsinvesteringer som fremkommer av dokumenter fra SMK, opplyser Finnes til meg at dette er en del av den investeringen som ble gjort i 2004-2005, omtalt som «Sveits-investeringene» i media, sier Skjelbred.

Mer info denne uken



Torsdag ble skattemeldingene til både Solberg og Finnes vist fram til pressen fra hennes periode som statsminister.

Det er ifølge Finnes` advokat ventet å komme ytterligere informasjon om hans aksjehandler denne uken.

– Denne oversikten forventes å være klar mot slutten av inneværende uke, sier Skjelbred mandag.

Solberg har anslått at ektemannen har tjent 1,8 millioner i aksjeinntekter i samme periode.