Blar opp 300 millioner til «Norges verste vei»

STORE RAS: I mai 2015 kom det to store ras på E16 og Bergensbanen i løpet av to uker. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Regjeringen kommer med nok en budsjettlekkasje i valgkampen: – Du trenger ikke være ingeniør for å se at den veien er dårlig.

Regjeringen setter av 300 millioner i budsjettet for 2024 til utbygging av E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle på Vestlandet. Strekningen er mellom Bergen og Voss.

Det har vært snakk om å oppgradere strekningen i mange år, men svært lite har skjedd.

– Regjeringen vil at Voss – Arna skal bygges. For at det skal skje, så må vi sikre at det er målrettet framdrift i planleggingen, sa Støre.

Nyheten kom under en pressekonferanse i Bergen – der statsministeren er på plass for å drive valgkamp.



Se video:

«Norges verste vei»



Veien kalles for «dødsveien» på grunn av skredfaren langs veien.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum var også til stede under pressekonferansen. Han kunne fortelle at han nylig har kjørt den aktuelle strekningen.

– Du trenger ikke være ingeniør for å se at den veien er dårlig og rasutsatt, sier Vedum.

FORNØYD: Støre og Vedum leverte nyheten sammen søndag. Foto: Elias Engevik / TV 2

Siden år 2000 har det gått 168 skred på veien og toglinjen. Siden veien åpnet, skal det ha vært minst 500 trafikkulykker – 50 skal ha mistet livet. Det skriver Statens vegvesen.

Strekningen har flere ganger blitt kåret til å være Norges verste vei. Utsettelsene har i lang tid skapt mye sinne blant lokalpolitikerne i området.

ENGASJEMENT: Lokalpolitikere har i lang tid jobba for å få veien utbedret. Foto: Sorosh Sadat

Milliardprosjekt

Veien mellom Arna og Stanghelle sies å være en viktig del av hovedkorridoren mellom Oslo og Bergen. Jernbanelinjen som skal oppgraderes er en del av Bergensbanen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Bane Nor. Samarbeidet skal føre til at prosjektet blir billigere. I fø

Statens vegvesen har gitt hele prosjektet en total prislapp på 30,1 milliarder kroner. Prosjektdirektør Hans-Egil Larsen i Bane NOR sier til VG at prosjektet kan stå ferdig om ti til tolv år.