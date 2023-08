Bjørn rømte fra bur i passasjerfly

FORSINKET: Et passasjerfly fra Iraqi Airways skulle fly fra Dubai til Bagdad da det oppstod et uvanlig problem. Foto: AMER AL-SAADI / AFP

Et passasjerfly var klar til å lette fra flyplassen, men Bamse Brakar hadde andre planer.

De fleste har nok hørt om filmen «Snakes on a plane», hvor flere giftige slanger åler seg rundt på et fly.

Fredag var det ikke slanger, men en bjørn, som plutselig var på frifot i et passasjerfly.

Det melder flere medier som AP og The Telegraph.

Et fly fra Iraqi Airways var klar for avgang fra Dubai flyplass da de plutselig fikk uventede problemer.

En bjørn hadde rømt fra buret sitt i lasterommet rett før avgang – noe som førte til store forsinkelser.

Flybesetningen om bord jobbet sammen med myndighetene i De forente arabiske emirater for å berolige bjørnen og fjerne den fra flyet.

Passasjerene ble bedt om å forlate flyet mens bjørnen ble tatt hånd om.

Bjørner dukker ikke bare opp på fly. En politipatrulje fant en sovende bjørn i et klesskap, da de rykket ut på et oppdrag i Montana. Se video under:

Populære kjæledyr

Flere av passasjerene skal ha vært misfornøyd med forsinkelsen, og The Telegraph skriver at en person om bord sa at flyet til Bagdad var én time forsinket.

Lørdag uttalte Iraqi Airways at transporten av bjørnen ble utført i samsvar med loven og prosedyrer som er godkjent av International Air Transport Association.

Det er populært å ha rovdyr som kjæledyr i Irak, spesielt i hovedstaden Bagdad, og bjørnen om bord i flyet var et kjæledyr som skulle transporteres.

Flyselskapet ønsker ikke å gå ut med eierens identitet.

Iraks statsminister har nå bedt om en etterforskning av hvordan bjørnen klarte å komme seg ut fra buret i lasterommet.