Bistandsadvokat etter bussdrapet i Bærum: – Ufattelig smertefull sorg

Familien til mannen i 20-årene som ble drept på en rutebuss i Bærum fredag kveld har det svært tungt. Det opplyser bistandsadvokat Maral Houshamand i Advokatfirmaet Staff til TV 2.

– Familien gjennomgår nå en ufattelig smtertefull sorg, skriver bistandsadvokaten i en tekstmelding til TV 2.

Houshamand sier videre at familien ikke kjenner seg igjen i uttalelsene til den drapssiktedes forsvarer, som har uttalt at det har pågått en konflikt over tid mellom siktede og avdøde.

– De finner uttalelsene gjengitt fra siktede via forsvarer i mediene svært belastende. De har en annen oppfatning av hva som har skjedd, men venter nå på at etterforskningen vil avdekke hendelsesforløpet, avslutter Houshamand.

Forsvarer Thor Bache-Wiig ønsker ikke å kommentere bistandsadvokatens uttalelser.



RUTEBUSS: Mannen i 20-årene ble knivstukket og drept i en rutebuss. Krimteknikere jobbet på stedet natt til lørdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Noe som skurrer

Den avdøde mannen i 20-årene var ikke tidligere straffedømt. Det bekrefter fungerende enhetsleder Knut Lutro i Oslo politidistrikt søndag formiddag.



Politiet har avhørt mange av de sentrale vitnene som befant seg på bussen, men sier det fremdeles gjenstår å avhøre omgangskretsen til de involverte.

– Det er for å få klarhet om det var en konflikt i forant og foranledningen for drapet, sier Lutro.

Politiet har foreløpig ingen konkrete holdepunkter som underbygger påstandene om en relasjon mellom avdøde og siktede.

– Det får stå for forsvarenes regning, det kan godt hende det ligger noe der. Men det er noe som skurrer der, når den drapssiktede er i 14-årene og den avdøde er i midten av 20-årene, særlig om dette skal ha pågått over tid, sier Lutro.



TRAGISK: – Dette er en tragisk sak hvor det er barn involvert, sier fungerende enhetsleder Knut Lutro. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Flere beslag

Lutro bekrefter at de har gjort beslag i saken.

– Vi har relativt god oversikt over hendelsesforøpet inne på bussen. Vi har også gjort sentrale beslag i saken, både av gjenstander og video, sier Lutro.

Politiet ønsker ikke å gå inn på hva videoopptakene viser.

– Det er fordi siktede enda ikke er avhørt. Det er også vitner som ikke er avhørt, forklarer Lutro.

Den drapssiktede 14-åringen har foreløpig ikke snakket med politiet og skal avhøres på barnehuset 2. juledag. Politiet opplyste lørdag kveld at 14-åringen er del av et kriminelt ungdomsmiljø.

Selv om den siktede er under kriminell lavalder, understreker politiet at saken har høy prioritet.

– Dette er en drapssak vi ønsker å få belyst på best mulig måte. Samtidig er det en tragisk sak hvor det er barn involvert, avslutter Lutro.