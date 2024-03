Biler kjørte inn i trær: – Ubegripelig

STORE SKADER: To biler fikk hard medfart da de kjørte inn i trærne som var lagt over veien. Bare flaks gjorde at ingen personer fikk alvorlige skader. Foto: Politiet

To biler krasjet inn i trær som var kappet ned og lagt over veien ved Florø. Hendelsen kunne ha endt med dødelig utfall, sier bileier.

Det var sent lørdag kveld de uvanlige meldingene begynte å tikke inn hos politiet.

Den første meldingen kom klokka 23.30 og gjaldt trær som bevisst var kappet over og lagt i veien på fylkesvei 614 mellom Magnhildskartunnelen og Grov i Sunnfjord.

Her ble veien ryddet før noen kjørte inn i trærne.

Klokka 01.28 natt til søndag kom det en ny melding om en tilsvarende hendelse på riksvei 5 mellom Eikefjord og Storebru ved Knapstad.

KRASJET I TREET: Tre personer satt i denne bilen da ulykken skjedde, men ingen av dem ble skadd. Foto: Politiet

Her kjørte en bil med fem personer rett inn i treet. Under varsling kjørte enda en bil inn i treet, mens en tredje bil svingte unna og havnet i grøften, ifølge politiet.

– Ubegripelig

Allan Roy Hallstensen eier den andre av de to bilene som krasjet inn i trærne. Han forteller at det var sønnen hans som kjørte bilen, mens to av sønnens venner var passasjerer.

Hallstensen reagerer sterkt på hendelsen:

– Bilen er det ikke nøye med. Men det satt tre ungdommer i bilen som nettopp har begynt på livet. Og i verste fall kunne det ha endt der.



Selv om ingen personer ble skadd, har bilen fått «skikkelig juling», forteller Hallstensen. Han sitter nå igjen med mange spørsmål og lurer på hva de kan ha tenkt, de som står bak.

– Det er ubegripelig at folk finner på sånne ting. Det er alvorlig, sier Hallstensen.



– Jeg tror ikke de er helt klar over konsekvensene av det de har holdt på med.



Politiet ber om tips

Det var til sammen elleve personer i de tre bilene.

Operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt sier til TV 2 at det ikke er meldt om alvorlige personskader.

– Men det er noen som har fått seg en trøkk, sier han.



Til NRK sier operasjonslederen at hendelsen kunne ha fått alvorlige konsekvenser.

– Hendelsen kunne ha endt med en alvorlig trafikkulykke med dødelig utfall, i hvert fall på en slik høyhastighetsveg, sier Hausvik.

På stedet er det 80 km/t.

Riksvei 5 ble åpnet igjen for trafikk i 03-tida natt til søndag.

I en pressemelding søndag formiddag skriver politiet at det er startet etterforskning i saken for å avklare omstendighetene.

KAPPET MED MOTORSAG: Ifølge politiet tyder alt på at trærne bevisst er kappet over med motorsag og lagt i veibanen. Foto: Politiet Les mer Foto: Politiet Les mer

Det er så langt ikke meldt om pågripelser eller mistenkte i saken.

Politiet ber folk som har observert mistenkelige personer eller biler som kan knyttes til hendelsene, om å ta kontakt på telefon 47 69 60 60.

Politiet ønsker spesielt kontakt med personer som har kjørt på fylkesvei 614 mellom Grov og Svelgen i tidsrommet fra 21.00 til midnatt lørdag kveld, og personer som har kjørt på riksvei 5 på strekningen mellom Storebru og avkjøringen til Eikefjord mellom midnatt og 01.30 natt til søndag.

Det har tidligere vært lignende hendelser i Danmark.

NTB melder at en 55-åring mistet livet da bilen han kjørte ble truffet av et tre på Sydsjælland natt til 13. mars. Seks menn er siktet for uaktsomt drap i denne saken.