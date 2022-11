Bild: Tyskland vil ta Fifa til Idrettens voldgiftsrett

KLAGER INN FIFA: Tysklands fotballforbund håper at man ved å klage Fifa inn til Idrettens voldgiftsrett, åpner for at kaptein Manuel Neuer (til venstre) kan bære OneLove-armbindet mens saken behandles. Foto: Ina Fassbender / AFP / NTB

Tysklands fotballforbund (DFB) er ikke fornøyd med Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) håndtering av kapteinsbindsaken.

Flere av landslagene som deltar i VM i Qatar har ønsket å stille med kapteinsbind i regnbuefarger, for å signalisere sin støtte til LHBT-personer, ettersom homofili er forbudt i Qatar.

England, Wales, Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland og Sveits gikk derfor sammen om en «OneLove»-kampanje.

BØYDE AV: England og Harry Kane valgte å bruke Fifas eget armbånd i stedet for det han bruker på dette bildet, fra en kamp i oktober. Foto: Nick Potts / AP / NTB

Håper å spille med bindet likevel

Fifa slo hardt ned på dette og advarte om at dette ville få sportslige reaksjoner. Dette førte til at de syv nasjonene bøyde av.

Englands Harry Kane stilte dermed med Fifas kapteinsbind i stedet for det i regnbuens farger i åpningskampen mot Iran mandag.

Nå vil styret til DSB gå videre med saken til Idrettens voldgiftsrett, som er idrettens høyeste dømmende organ.

– Fifa har forbudt oss å vise et symbol på mangfold og menneskerettigheter, og kombinert dette med massive trusler om sportslige sanksjoner uten å spesifisere dem, forklarer talsmann Steffen Simon til Bild.

Håpet til DFB er at Fifa ikke ilegger land straff før saken er behandlet i voldgiftsretten, slik at Tysklands kaptein Manuel Neuer kan bære «OneLove»-bindet uten å få straff.

TV 2 har vært i kontakt med flere kilder som forteller at dette faktisk ikke kommer fra Qatar eller VM-komiteen, men fra Fifa og Infantino selv, skriver Mina Finstad Berg i kommentaren «Fifa truer spillerne til taushet».

USAs utenriksminister reagerer

USAs utenriksminister Anthony Blinken har også meldt seg på i kritikken mot Fifa. Han er i Doha og overvar USAs landskamp mot Wales mandag.

– Det er alltid bekymringsfullt når vi ser begrensninger på ytringsfriheten, spesielt når det er mangfold de ytret seg om, sa Blinken ifølge NTB.

– Ingen på fotballbanen skal tvinges til å velge mellom å stå opp for sine verdier og å spille, la han til.

Fifa-president Gianni Infantino har gått hardt ut for å forsvare Qatar og det kontroversielle mesterskapet som startet søndag.

I en oppsiktsvekkende presseseanse beskyldte Infantino europeiske kritikere for å være «hyklerske» og for å bedrive «ren rasisme», før han hyllet Qatar for arbeidet med migrantarbeidere, til tross for rapporter om umenneskelige arbeidsforhold under byggingen av Qatars VM-anlegg.

Flere tusen migrantarbeidere skal ha mistet livet, ifølge menneskerettsorganisasjoner.