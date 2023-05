Bil kjørte av veien og havnet i vannet – tre flydd til sykehus

Nødetatene er på stedet etter en trafikkulykke på E39 i Flekkefjord.

– Det er en bil som har kjørt ut av veibanen og landet med hjulene i vann. Kupeen har ikke vært under vannet, sier operasjonsleder John Repstad til TV 2.

Han sier det var fem personer i bilen og alle er gjort rede for.

– Det vi har fått fra ulykkesstedet er at tre personer er alvorlig skadd, og to lettere skadd, sier operasjonsleder Knut Odde til TV 2 like før 08.30.

Politiets krimteknikere har nå ankommet stedet, og vil jobbe sammen med ulykkesgruppa til Statens Vegvesen for å kartlegge hva som har skjedd.



Personene som er involvert er unge mennesker, ifølge politiet.

Tre av de involverte blir fløyet til sykehus med luftambulanse. En av de skadde fraktes til Ullevål sykehus, de to andre til henholdsvis Kristiansand og Stavanger.

STENGT: E39 ved ulykkesstedet er stengt som følger av ulykken. Foto: Anette Larsen Aass / Avisen Agder

– Det er ikke noen opplysninger om hendelsesforløpet utover at bilen har kommet fra øst.

E39 er stengt som følge av ulykken. Politiet meldte om ulykken rett etter klokka 6 på Twitter mandag morgen.

Vegtrafikksentralen sør opplyser at veien vil være stengt en god stund fremover.

– Det jobbes intenst på stedet for å åpne veien så fort som mulig, sier operasjonsleder Odde.

Er du på stedet og har bilde eller video? Tips TV 2 her.