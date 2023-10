Biden sådde tvil om drapstallene på Gaza – nå vil Hamas publisere ID på alle drepte

En mann bærer et lite barn etter et israelsk bombeangrep mot en boligblokk Gaza by torsdag. Foto: Yasser Qudih/Reuters

Onsdag sa USAs president Joe Biden at han hadde «ingen tiltro til tallet som palestinerne oppgir» for antall drepte av israelske angrep mot Gazastripen.

Nå varsler de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene på Gaza at de vil publisere den fulle identiteten til alle de over 7000 drepte menneskene.

– Dessverre forsøker Biden og hans administrasjon å sette et spørsmålstegn ved våre dødsfall og antall ofre, sier Hamas' helseminister Youssef Abu Al-Rish i en talemelding til den norske legen Mads Gilbert.

To lister: Barn og voksne

Gilbert har, med tillatelse fra Al-Rish, videreformidlet talemeldingen til TV 2. Legen har i flere omganger, blant annet under krigen i 2014, jobbet på israelskblokkerte Gazastripen.

I en uttalelse gjengitt av al-Jazeera sier Gazas helsedepartement at de vil publiserer identiteten på alle drepte slik at «hele verden får vite sannheten om den folkemorderiske krigen som okkupasjonen utfører» mot det palestinske folk.

Ifølge helseminister Al-Rish er det uvanlig at Hamas publiserer full identitet og slike lister over drepte.

– Vi vil publisere registeret over alle som er drept siden starten på aggressjonen, inkludert fullt navn, alder, kjønn og ID-nummer, for alle ofrene... alle de drepte.

Han presiserer så at de vil publisere to lister – én for voksne og én for barn under 18 år.

Listen vil oversettes til engelsk, før den publiseres, sier Al-Rish.

Dette er tallene

Gazas helsedepartement opplyste torsdag at 7028 mennesker er drept så langt i krigen.

Blant dem er 2913 barn, 1709 kvinner og 397 eldre, sier helsemyndighetene, som sier de samler inn tall fra sykehusledere.

USAs president Biden sa onsdag ikke noe om hvorfor han var skeptisk til de palestinske tallene – han la heller ikke frem bevis for at de var det.

Tallene er ikke bekreftet fra annet hold, men FN gjengir regelmessig tallene fra helsemyndighetene.

I tillegg til tallene fra Gaza, er minst 102 mennesker drept på den okkuperte Vestbredden.

Over 1400 mennesker ble drept på israelsk side da Hamas angrep Israel 7. oktober.

Siden er Gaza blitt utsatt for kraftig bombing som har lagt store deler av enklaven i ruiner.