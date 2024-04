Biden lover å sende våpen til Ukraina «denne uken»

Joe Biden lover å sende nye våpen til Ukraina denne uken etter Senatet sent tirsdag kveld stemte for en stor militær støttepakke til landet.

Allerede før opplesingen av stemmene var ferdig, ble det klart at det var nok ja-stemmer til å vedta hjelpepakkene. Da alle stemmene var registrert var det klart at 79 senatorer hadde stemt for forslaget, mens 18 stemte mot. Det ble dermed vedtatt med klar margin.

Støttepakken til Ukraina er på 61 milliarder dollar, som tilsvarer drøyt 670 milliarder kroner med dagens kurs.

Hjelper tre land

Vedtaket inkluderer også en støttepakke til Taiwan på 8,1 milliarder dollar, og 13 milliarder i militær støtte til Israel. Hjelpepakken til Israel inkluderer drøyt 9 milliarder dollar i humanitær bistand til Gaza og andre utsatte grupper og 3,6 milliarder til å styrke Israels sikkerhet.

– Vestlige demokratier står muligens overfor den største trusselen siden slutten av den kalde krigen, sa senatsleder Chuck Schumer etter at senatorene besluttet å sette strek for debatten og ta vedtakspakken opp til votering.

Vil sende våpen denne uken

Etter vedtaket gjentok president Joe Biden sitt løfte om å gi sin formelle godkjenning så raskt som mulig. Han lover å følge opp med å sende våpen allerede denne uken.

– Jeg lover å signere lovvedtaket og tale til det amerikanske folket så fort jeg får vedtaket på mitt skrivebord i morgen, så vi kan begynne å sende våpen og utstyr til Ukraina denne uken, sier Biden etter avstemningen.

Han sier godkjenningen av forslaget viser at USA står «standhaftig på demokratiets og frihetens side, mot tyranni og undertrykkelse».

HJEMME IGJEN: USAs president på vei ut av Marine One ved Det hvite hus tirsdag. Foto: Elizabeth Frantz/Reuters

Zelenskyj takker

Like rask var hans ukrainske kollega Volodymyr Zelenskyj, som brukte sosiale medier til å takke presidenten og senatorene som vedtok den nye hjelpepakken.

– Jeg takker flertallsleder Chuck Schumer og Republikanernes senatsleder Mitch McConnell for deres tydelige lederskap i å føre fram dette tverrpolitiske forslaget, i tillegg til alle senatorene fra begge partier som stemte for det, sier Zelenskyj i sosiale medier kort tid etter at vedtaket var et faktum litt før klokken 4 norsk tid.

RASKT UTE: Volodymyr Zelenskyj var raskt ute med å takke Senatet, gruppelederne og Joe Biden etter at den nye hjelpepakken endelig ble vedtatt i Washington natt til onsdag europeisk tid. Arkivfoto: Vadim Ghirda / AP / NTB

USA har vært den viktigste militære støttespilleren for Ukraina i krigen mot den russiske invasjonen, men den siste hjelpepakken med nødvendige forsyninger sto fast i politisk dragkamp i Kongressen i flere måneder.

Zelenskyj sier langtrekkende kapasiteter, artilleri og luftforsvar er «avgjørende for å gjenopprette freden raskere».

– Jeg er takknemlig for støtten fra president Joe Biden og gleder meg til vedtaket blir formelt godkjent og til den neste militære hjelpepakken i tråd med den standhaftighet jeg har sett i forhandlingene våre, sier Zelenskyj videre.

Pakket sammen med Tiktok-krav

Støtten til de tre landene ble lagt fram som en pakke. Der var det også bakt inn et fjerde forslag, som åpner for at Tiktok forbys i USA, med mindre morselskapet selger det sosiale mediet.

Støttepakken ble vedtatt i Representantenes hus lørdag etter uker med forsinkelser og debatt.