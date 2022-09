Biden: – Dette kan bli den mest dødelige orkanen i Floridas historie

Bare i Lee County frykter man flere hundre dødsofre etter at orkanen Ian feide igjennom delstaten Florida.

– Dette kan bli den mest dødelige orkanen i Floridas historie. Vi hører tidlige tall som tyder på et betydelig antall dødsofre, sier president Joe Biden om orkanen Ians herjinger i Florida.

Kystvakten har brukt 16 redningshelikopter, seks fly og 18 redningsbåter under redningsarbeidet, som fortsatt pågår, forteller USAs president.

– I møte med alvorlig fare begynte redningsarbeiderne sitt arbeid før soloppgang i dag morges, sier Biden, som snakker fra FEMAs hovedkvarter i Washington.

Biden forteller at man i løpet av de neste timene vil få mye mer informasjon om konsekvensene av orkanens ferd over fastlandet.

VRAK: Innbyggere i Florida sjekker båtene i havnen. Foto: Giorgio Viera / Reuters / NTB

Sheriff: – Flere hundre har mistet livet

– Selv om jeg ikke har bekreftede tall, vet jeg med sikkerhet at flere hundre mennesker har mistet livet, sier sheriff Carmine Marceno i Lee County i Florida til ABCs «Good Morning America».

Dette er kun i hans distrikt.

Hvor mange totalt i Florida som har mistet livet, har myndighetene foreløpig ikke oversikt over. Guvernør Ron DeSantis vil foreløpig ikke støtte sheriffen i uttalelsen om at flere hundre er døde.

– Vi har to ubekreftede dødsfall, i den forstand at vi ikke vet om de skyldes stormen. Vår antagelse er at de trolig gjør det.

– Det tallet som ble nevnt av Lee er nok et estimat basert på at «Hei, så mange ringte nødtelefonen, vannet steg hjemme hos dem og de har kanskje ikke overlevd». Vi håper selvfølgelig at de kan reddes, sier DeSantis.

Brannvesenet hjelper innbyggere som er rammet av orkanen Ian. Foto: Brannvesenet i Orange County via AP / NTB Foto: AP / NTB

DeSantis sier samtidig at Ian har forårsaket historiske skader.

– Vi snakker om en storm som har endret karakter på en betydelig del av delstaten vår, sier guvernøren. Han anslår at det kan ta flere år å bygge alt opp igjen.

FORT MYERS: Stedi Scuderi ser over leiligheten sin etter at Ian var på besøk. Foto: Joe Readle / Getty Images / AFP / NTB

Ifølge nettsiden poweroutage.us er det i skrivende stund 2,6 millioner kunder i Florida som er uten strøm.

Orkanen Ian er nå på havet, men beregnet å etter hvert være på vei mot Georgia og South Carolina, hvor den er ventet fredag.

Norske Frida Enger Rustad (20) jobber på EPCOT ved den norske paviljongen i Walt Disney World. Hun befinner seg midt i katastrofeværet. Les om hennes opplevelse av orkanen her.

