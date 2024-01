Bevæpnet politi rykket ut i Bergen sentrum

Politiet har kontroll på to menn.

Flere enheter fra politiet og helsevesen var fredag kveld i området rundt Korskirken i Bergen sentrum.

Ifølge operasjonsleder i Vest politidistrikt Dan Erik Johannessen, fikk de en melding om at det var en trusselsituasjon i området med kniv involvert.

Hendelsen har skjedd innendørs.

– Vi kom raskt på stedet. Fordi det ble meldt at en av partene hadde kniv, rykket vi ut bevæpnet med flere patruljer, sier Johannessen til TV 2.

Det var Bergensavisen som meldte om hendelsen først.



Innledningsvis var det noe uavklart hvor mange personer det var involvert, men politiet fikk etter kort tid kontroll på to parter.

– Det er snakk om en mann i 30-årene og en mann i slutten av 50-årene. Det er mannen i 50 årene som er den fornærmede parten.

– Han har skader i en hånd som er forenlig med bruk av kniv eller en skarp gjenstand, sier operasjonslederen.

Vedkommende er fraktet til Haukeland universitetssjukehus for behandling av skadene.

Mannen i 30-årene er pågrepet og vil bli brakt inn til arresten. Ifølge Johannessen er det en kjenning av politiet.

Innsatsleder på stedet Christian Meyer forteller at hvilken relasjon de involverte har er ukjent, men at de antar at de begge har en tilknytning til adressen hvor hendelsen skjedde.

– Adressen er et sted som er kjent for politiet, sier han.

Politiet er på stedet for å etterforske hendelsen og vil hente inn video fra stedet. Bakgrunnen for trusselsituasjon er ikke kjent.

Meyer forteller at pågripelsen var udramatisk.

– Vi fikk fort kontroll på personen som hadde gjorts dette, og fort kontroll på han som var skadet. Så vi fikk raskt kontroll på situasjonen.