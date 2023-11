Bevæpnet mann har tatt seg inn på flyplass

STOR POLITAKSJON: Bevæpnet politi har rykket ut til Hamburg flyplass etter en pågående trusselsituasjon. Foto: Jonas Walzberg/dpa via AP / NTB.

All flytrafikk på Hamburg flyplass er stanset etter at en bevæpnet mann har brutt igjennom en sikkerhetsbarriere og avfyrt skudd.

Det er satt i gang en stor politiaksjon på Hamburgs flyplass «Helmut Schmidt» etter melding om observasjoner av en bevæpnet mann rett over klokken 20.00 lørdag kveld.



Det melder tyske Bild, som beskriver situasjonen som uoversiktlig.

Kilder til den tyske avisen skal ha sett personen kjøre rett gjennom en sikkerhetsbarriere foran terminal 1, for så å ta seg inn på flyplassen med en bil.

I kontakt med mannen

Den første meldingen gikk ut på at mannen hadde barrikadert seg i bilen med to barn som gisler, men ny informasjon tilsier at det muligens bare er snakk om ett barn på 4 år.

Kona hans skal ha varslet politiet om at han var på vei til flyplassen - i frykt for at han ville kidnappe barnet.

Politiet har bevæpnet seg og politihelikopter sirkler rundt området.

Rett før klokken 23.00 skal politiet ha klart å få kontakt med mannen, ifølge Die Welt.

Bilen til mannen skal være parkert under et tomt passasjerfly.

FULL STANS: Det er full stans i flytrafikken etter at en bevæpnet mann har tatt seg inn på flyplassen. Foto: Jonas Walzberg/dpa via AP/NTB.

Kastet Molotov-cocktails

En talsmann for politiet, Thomas Gerbert, bekrefter at en bevæpnet mann har brutt igjennom en barriere på flyplassen og skutt i luften to ganger, ifølge avisen Die Welt.



– Vi går ut i fra at det dreier seg om en gisselsituasjon, skriver Hamburg politidistrikt på X/Twitter.

Hamburger Morgenpost skriver at mannen har kastet to brennende flasker, såkalte Molotov-cocktails, men at brannene er slukket.

Flyplassen bekrefter på sine nettsider at all flytrafikk er midlertidig stanset og vil forbli det resten av lørdagen.

– Alle berørte passasjerer bør kontakte flyselskapet direkte.

Tilgangen til alle terminalene er også sperret, ifølge politiet.

En journalist tilhørende Bild har postet en video av politiaksjonen på X/Twitter.