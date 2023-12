Bestemoren kunne ikke komme i bryllupet – da tok brudeparet grep

32 år gamle Stacey Stewart arrangerte bryllupet sitt på et eldrehjem av én spesiell grunn.

Det ble en helt spesiell dag på et eldrehjem i England, da én av beboerne fikk et nokså uvanlig besøk.

32-åringen Stacey Stewart er barnebarnet til Jean, som bor på eldrehjemmet Stockmoor Lodge. På grunn av lang reisevei, kunne ikke bestemoren komme i bryllupet til Stacey og hennes nybakte ektemann Ashley Stewart.

Da tok paret saken i egne hender. Det skriver KameraOne på sine nettsider.

TOK MED SEG FESTEN: Når bestemoren Jean ikke kunne komme i bryllupet, tok brudeparet bryllupet med til bestemoren. Foto: KameraOne

Gjenskapte bryllupet

Jean flyttet til eldrehjemmet for et par år siden, og der skulle hun også bli på selve bryllupsdagen til barnebarnet.

Det var ikke et alternativ for Stacey at gjestelisten ikke inneholdt bestemorens navn. Derfor gjorde det nye brudeparet en spesiell avtale med de ansatte ved eldrehjemmet.

De skulle avholde en privat bryllupsseremoni, kun for at Jean skulle få med seg det minneverdige øyeblikket.

Eldrehjemmet ble kledd i det originale bryllupets farger – med ballonger i turkis og gull. Til og med resepsjonen ble pyntet slik at det matchet det ekte bryllupet.

VED HENNES SIDE: Bestemoren fikk gå ned midtgangen på eldrehjemmet sammen med barnebarnet Stacey. Foto: KameraOne

Tok en skål

Gjennom denne rørende gesten fikk bestemoren Jean muligheten til å ta en skål på barnebarnets store dag.

Ifølge KameraOne takket daglig leder ved eldrehjemmet brudeparet for å gi dem muligheten til å arrangere seremonien.

– Du kan se på smilet til Jean hvor mye dette betydde for henne, og det varmer virkelig hjertene våres. Vi er opptatte av å støtte våre beboere til å feire spesielle anledninger med familie og venner.

– Å motta omsorg burde ikke være en barriere for å skape fantastiske minner med sine kjære. Dette var en flott mulighet for å hjelpe Jean med å gjøre akkurat dette, sa daglig leder Sue Monger.