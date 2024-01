Ber folke holde seg unna veiene

KLAR BESKJED: Ikke kjør hvis du ikke må, er den klare oppfordringen for innbyggerne i store deler av Sør-Norge før en ny uke. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I hovedstaden er det meldt 17 millimeter nedbør gjennom mandagen, i tillegg til plussgrader.

Byrådsleder i Oslo Eirik Lae Solberg (H) ber folk i hovedstaden følge myndighetenes råd.



– Blir det så glatt som det er meldt bør alle som ikke absolutt trenger det holde seg unna veiene, slik at transport som er nødvendig for å ivareta liv og helse kommer seg fram og at hjelpemannskap kan bruke all kapasitet på å bistå dem som må være på veien, sier Solberg til TV 2.

VG omtalte uttalelsene først. Oslo har foreløpig ikke konkludert.

– Byrådet har bedt om vurderinger fra kollektivselskapene og andre sektorer, bla. skolesektoren og vurderer situasjonen fortløpende i dag, sier byrådslederen.

Stenger skoler

Denne helgen har farevarslene stått i kø i forbindelse med væromslag. Blant annet er det oransje farevarsel om svært mye is i deler av Østlandet og Agder.

Det er også sendt ut gult farevarsel for is for Vestlandet, Vestfold og Telemark.

Flere fylker på Østlandet har besluttet å stenge de videregående skolene på mandag som følger av værforholdene. Søndag har også Telemark besluttet å stenge skolene.

MYE NEDBØR: Det neste døgnet blir vått for store deler av Sør-Norge. Foto: StormGeo

Veitrafikksentralen Øst står fast på sitt budskap.

– Det er sagt i fra flere hold at det ikke er anbefalt å kjøre hvis man ikke må. Nå forholder jeg meg til trafikken i dag, og vil ikke spå hvordan det blir i morgen, sier trafikkoperatør Gry Solheim til TV 2.

Ganske utfordrende

Vakthavende meteorolog Stina Olandersson i StormGeo sier til TV 2 at det er ventet ganske mye vær i hele Sør-Norge det neste døgnet.

– Det kommer en front inn mot Sør-Norge i natt med varm luft og store mengder nedbør.

I Oslo-området kan det komme mellom 10 og 15 millimeter på 24 timer, mens i Østfold kan det komme helt opp i 25 millimeter nedbør.

Det er likevel ikke her det blir våtest.

– Det blir en hel del regn på Vestlandet også. I løpet av 24 timer vil det komme mellom 40 og 80 millimeter nedbør. Det blir store lokale forskjeller, og utsatte steder kan få opp mot 100 millimeterer.

Meteorologen sier at nedbøren kan komme som sludd flere steder. Samtidig er det meldt en hel del vind.

– Det kan bli ganske utfordrende, sier Olandersson.

– Med det været vi har hatt den siste tiden, så er dette mye regn. Det kan gi en hel del problemer som skred og flom.