BEORDRET NEDSKYTING: Canadas statsminister Justin Trudeau skriver på Twitter at objektet ble skutt ned, og at vrakrestene vil analyseres. Foto: THE CANADIAN PRESS/Spencer Colby / NTB

Den kanadiske statsministeren Justin Trudeau opplyser at et objekt er skutt ned over Yukon-området.

– Jeg beordret nedskytingen av et uidentifisert objekt som krenket canadisk luftrom, skriver han på Twitter.

Trudeau sier objektet ble skutt ned av et amerikansk F-22 fly på oppdrag fra NORAD.

– Det canadiske militæret vil nå innhente og analysere vraket av objektet, fortsetter presidenten

Statsministeren sier han har snakket med USAs president Joe Biden.

Spionballong-meldinger

En drøy time før statsministerens melding, meldte canadiske Global News at Den amerikansk-canadiske luftromkommandoen (NORAD) overvåket det som skulle være en eller to mulige spionballonger.

Det er ikke bekreftet om det nedskutte objektet faktisk var en ballong. Det er heller ikke opplyst noe mer om objektets egenskaper eller størrelse.

Det er andre dag på rad at et ukjent, flyvende objekt blir skutt ned i nordområdene på det amerikanske kontinentet.

Fredag opplyste Det hvite hus at et amerikansk jagerfly hadde skutt ned et flyvende objekt over Alaska nær grensen til Canada og nettopp territoriet Yukon.

NORAD skriver i en oppdatering lørdag kveld norsk tid at det pågår arbeid med å få tak i gjenstanden som ble skutt ned fredag. Det skal ligge krevende til på et frossent vann.

Dette objektet skal ha vært langt mindre enn den kinesiske ballongen som USA skjøt ned tidligere i februar. Ifølge USA utgjorde det ikke noen umiddelbar militær trussel, men kunne være en fare for sivil luftfart.

USA mener den kinesiske ballongen var en spionballong. Kina sier det var en værballong på avveie. Også denne skal ha flydd over Canada.

Det er så langt ikke kjent om disse tre objektene har noen sammenheng med hverandre.