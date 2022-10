Bent Høie og Dag Terje Solvang skilles

Dette melder de på Facebook tirsdag ettermiddag.

De to skriver at etter 26 år i lag har de kommet til den avgjørelsen at livene deres må leves hver for seg.

– Vi har lagt et svært krevende år bak oss. Men vi har klart å kommunisere ærlig hele tiden, skriver de to.

Høie og Solvang har vært sammen mer enn halve livet.

Foto: Skjermdump Facebook

– Ingen av oss har gjort den andre noe vondt - vi er fortsatt gode venner og vi er veldig glad i hverandre. Nå skal vi finne ut av ting hver for oss - og det blir en tøff tid, skriver de to.

Videre skriver de at de håper alle kan forstå at dette ikke er så lett, og viser respekt for det.

– En god klem når vi treffes er det viktigste.

I sosiale medier renner det inn med hjerte-emojis og støttemeldinger til de to.

Etter åtte år som helse- og omsorgsminister, gikk Bent Høie i november i fjor over til å bli statsforvalter i Rogaland.

Dag Terje Solvang har vært generalsekretær i Den Norske Turistforening siden 2018.