Belgisk eks-soldat drapstruet statsminister – pågrepet i Norge

Etter en massiv politiaksjon i Belgia, er en tidligere soldat nå pågrepet i Norge. Mannen er mistenkt for å ha fremsatt drapstrusler den belgiske statsministeren Alexander De Croo, skriver den belgiske avisa La Derniere Heure.

I flere innlegg på sosiale medier fremsetter eks-soldaten grove trusler mot statsministeren. I ett av innleggene ser man soldaten avfyre en pistol mot et bilde av statsministeren som henger på et tre.

Belgisk politi startet en terror-etterforskning i saken tidligere på fredagen. Mannen som er arrestert i Norge, er født i 1993.

– Vi har mottatt informasjon fra våre norske kolleger. Vi venter fortsatt på en endelig bekreftelse, men det virker som det stemmer, sier statsadvokat Eric van Duysse til belgiske Nieuwsblad.

Gjemte seg i skogen

Det var eks-soldaten selv som kunngjorde at han var i Norge – også dette via sosiale medier. I flere innlegg i sosiale medier snakker mannen om at han er i Norge. Han sier også at telefonen hans snart vil gå tom for strøm.

– Jeg vil overleve her ute i naturen. Jeg er hjemme her, skriver mannen i et Facebook-innlegg.

I en Instagram-video publisert fredag formiddag, ser man mannen omringet av skog. Samtidig sier han at han er på flukt fra militæret.

I NORGE: I en Instagram-video forteller mannen at han er i Norge, på flukt fra militæret. Foto: Instagram/skjermdump

– For de som lurer på hvor jeg er, er jeg i Norge for øyeblikket. Jeg må fortsette å bevege meg. Akkurat nå hviler jeg litt, men jeg må fortsette å bevege meg, sier mannen.

Mannen har også publisert flere referanser til norsk svartmetall på sine ulike plattformer.

Sluttet i hæren i forrige uke

30-åringen var del av den belgiske hæren så nylig som for en uke siden. I forrige uke kunngjorde mannen at han ga seg som soldat – også det via Instagram.

– Etter seks år i hæren, har historien min nådd slutten. Jeg er stolt over mine år i tjeneste og at jeg har møtt mennesker fra ulike bakgrunner, skrev 30-åringen i et Instagram-innlegg.

Belgiske medier skriver at politiet sperret av boligen til mannen fredag morgen. Huset ble gjennomsøkt med hjelp fra bombegruppa, uten hell. Overfor Nieuwsblad beskriver naboer mannen som vennlig, men påpeker samtidig at han hadde enkelte psykiske utfordringer.

Var på radaren

Mannen skal ha vært medlem av en motorsykkelklubb og har tidligere vært anklaget for å ha planlagt et angrep mot en politiker i Antwerpen, uten at dette noen gang materialiserte seg. Dette gjorde også at mannen var godt kjent for belgisk etterretning.

– Denne tidligere soldaten er godt kjent for vår militære etterretning fordi han har tilknytning til et kriminelt miljø. Han hadde mistet sikkerhetsklareringen sin og vi fulgte med på ham. Men innleggene i sosiale medier er nytt, og det er derfor vi nå har tatt grep, sa justisminister Vincent Van Quickenborn da jakten fremdeles pågikk fredag.

En tidligere soldat er arrestert i Norge for trusler mot den belgiske statsministeren, Alexander De Croo Foto: REUTERS/Johanna Geron Foto: JOHANNA GERON

Den pågrepne mannen er blant annet mistenkt for terrortrusler.