Beijing jobber mot et mer Kina-orientert internasjonalt system

I tiden som kommer, vil Kina, med et stadig større og mer moderne forsvar, legge press på Vesten, mener Etterretningstjensten – som sier at Arktisk spesielt er utsatt.

Under fremleggelsen av sin trusselvurdering mandag, trekker underdirektør Lars Nordrum i Etterretningstjenesten frem Kina, sammen med Russland, som de to mest truende statene for Norge.

Også i PSTs trusselvurdering er Kina det landet, etter Russland, som nevnes flest ganger.

Underdirektøren sier at Kina vil forbli Russlands viktigste partner i en tid der Russland er isolert fra Vesten og avhengig av støtte fra stater utenfor sanksjonsregimet mot dem.

Nordrum peker på en ny geopolitisk virkelighet etter at Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina for snart ett år siden, og at Kina har egne interesser av Kremls brutale krig mot Ukraina.

– Beijing har mye å tjene på å unngå russisk kollaps. På kort sikt trekker Russland mye av Vestens oppmerksomhet bort fra Stillehavsområdet, sier han og fortsetter:

– I det større bildet er Russland en partner som er med på utfordre den liberale verdensordenen og kontre det de ser på som vestlig dominans, anført av USA.

Den siste uken har rivaliseringen mellom Kina og USA tatt nye steg etter at USA skjøt ned det de mener er en kinesisk spionballong i amerikansk luftrom.

Kina nekter for at det er en spionballong, og hevder at det er en værballong på avveie. Mandag har de også hevdet at USA selv har sendt flere enn ti ballonger inn i kinesisk luftrom siden nyttår.

– Arktiske stater utsatt

Ifølge underdirektøren vil maktforholdet mellom Russland og Kina i tiden som kommer, fortsette å tippe i Kinas favør, fordi Kina ifølge ettretningen har flere virkemidler tilgjengelig enn Russland.

– Beijing jobber for et mer Kina-orientert internasjonalt system, sier Nordrum og presiserer at Norge er kan være blant landene som er spesielt utsatt for kinesisk påvirkning fremover:

– Kina vil fortsette å søke innflytelse over institusjonelle og juridiske rammeverk, og fortsette å rette etterretnings- og påvirkningsvirksomhet mot arktiske stater.

Han legger samtidig til at Kina nå tar innover seg en voksende skepsis i Europa til kinesiske inverteringer og oppkjøp, men at kinesiske investeringer vil fortsette, men i større grad via fond eller europeiske selskaper med kinesiske eiere.

– Maktgrunnlaget er militærmakten

Men det er ikke bare med økonomiske virkemidler Kina vil kunne utøve press og påvirkning.

Etterretningstjenesten trekker frem en stadig mer moderne og større kinesisk militærmakt.

– Mot dette bakteppet, er det fort gjort å glemme at Kinas fremtidige maktgrunnlag er militærmakten. Målt i antall soldater, fartøy, produksjonstakt og budsjett, er det et formidabelt forsvar som avtegner seg, sier Nordrum.

Kina bygger nå også opp sitt atomvåpenarsenal, ifølge Etterretningstjenesten.

– Utviklingen faller sammen med at Kina stadig blir mer selvhevdende.

– Kina vil i økende grad prege de økonomiske, politiske og sikkerhetspolitiske forutsetningene som virker inn på våre nasjonale interesser.