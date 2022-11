Begynner å få kontroll på stor brann i Trøndelag

Brannvesenet mener de skal være i stand til å forhindre brannen fra å spre seg til bebyggelse. Over 20 boliger er evakuert.

Det har brutt ut lyngbrann i Roan i Åfjord kommune lørdag ettermiddag. Adresseavisen skriver at et øyevitne oppdaget brannen i 15.30-tida.

Frode Lyngvær fra Fosen brann og redning anslår at brannen har et omfang på mellom fem og ti mål.

– For øyeblikket er det ikke fare for liv og helse. Politiet bistår med koordinering og ledelse på stedet, sier operasjonsleder Anne Birgitte Arras i en pressemelding klokken 22.15.

Mye vind

– Brannen sprer seg, og det er masse vind i området. Vi har begynt å evakuere alle husene i nærheten, sier Lyngvær til TV 2.

Ved 18-tiden var det bare 50-100 meter mellom brannen og den nærmeste bebyggelsen.

– Vi har registrert 27 evakuerte (personer, red.anm.). I tillegg er det en del som har reist ut på egen hånd, og antakelig er over 30 hus evakuert, sier rådmann i Åfjord Per Johansen til NTB ved 21.30-tiden.

Klokken 20.42 forteller Lyngvær at han akkurat har fått gode nyheter.

– Vi er i ferd med å få kontroll over 80 prosent. Nå er det hovedsakelig småbranner nederst i fjellet som gjenstår. I tillegg er det igjen en større brann på toppen av fjellet, som ikke utgjør noen større trussel og derfor prioriteres til slutt.

I pressemeldingen 22.15 opplyser politiet at brannen er under kontroll.

– Men alt er avhengig av at vinden ikke snur og blir kraftigere. Om flere innbyggere må evakueres vil de få direkte beskjed, sier Arras.

Brannmannskap har skadet seg

Brannsjef Bent Lein i Fosen brann og redningstjeneste sier de har alt tilgjengelig mannskap ute. Det tilsvarer 20 brannmannskap fra fire stasjoner.

– Brannårsaken ser ut til å være rifleskudd fra jakt, eller skytetrening, sier Lein til TV 2.

– Hvordan beskriver du det som møtte deg når du kom frem kl.20.45?

– Det er et fryktelig vanskelig terreng å slukke, og det er stupmørkt. I forhold til HMS må vi ta hensyn til folkene våre. Vi har folk som har måttet dimittere her nå på grunn av at de har ramlet og har slått seg, sier Lein.

– Hovedprioriteringen er å hindre at bebyggelse er tatt, og det har vi kontroll på nå, men vi trenger hjelp fra helikopter for å slukke alt. Det håper vi at vi får i morgen.

Lein forteller at det var skogbrann på nesten samme sted i 2019.

SKOGBRANN: Det er en omfattende jobb å slukke skogbrannen. Foto: Morten Braseth

Nærmer seg bebyggelse

Ifølge brannvesenet var det i 18-tiden snakk om bare 50-100 meter mellom brannen og husene.

Operasjonsleder Anne Birgitte Arras i Trøndelag-politiet opplyste tidligere på ettermiddagen at brannen hadde potensial til å spre seg til et større område.

– Vi har foreløpig ikke fått melding om at det har tatt fyr i noe bebyggelse, sier Arras til TV 2 like før klokken 18.30.

Brannvesenet har bedt om bistand fra Sivilforsvaret.

– Vi har mannskaper fra både Roan og Åfjord i gang, i tillegg til Sivilforsvaret. Ambulanse og Røde Kors bistår også, sier Lyngvær i Fosen brann og redning.

– Brenner en god del

En av dem som har måttet forlate huset sitt er Steinar Kristian Eian. Han forteller at det brenner en god del, men foreløpig er han ikke veldig bekymret for huset.

– Så langt er det ikke direkte fare, men det kan plutselig skje om flammene lurer seg forbi dem, sier Eian til TV 2.

Han anslår at flammene er omtrent 900 meter fra huset hans, men sier et fjellparti med lite vegetasjon skiller flammene fra huset.

Eian har evakuert fra huset, men kan fortsatt se brannen. Han forteller om store branner på rundt ti ulike steder, med småbranner innimellom.

– Akkurat nå brenner det en god del oppi der, men brannvesenet og frivillige er oppi der og spyler vann. Kontroll har de nok ikke, for det blåser, sier han.

– Sitter og følger med

Også huset til Torill Lindbak er evakuert, men hun befinner seg i Trondheim.

– Vi er redd for det vi har av verdier som kan gå tapt. Vi sitter og følger med og er spent, sier Lindbak til TV 2.

Hun forteller at hun har bodd på samme sted i 40 år, men at det aldri har brent som nå.

Ståle Eian er også evakuert.

– Det er litt skremmende. Når du ser flammene fra kjøkkenvinduet så er det litt ekkelt, sier Eian til TV 2.

Huset hans ligger 400-500 meter unna brannen. Da han så flammene, tok han turen opp for å hjelpe mannskapene.

– Jeg gikk opp for å se hvor alvorlig det var, og bidro med å flytte brannslanger og sånn, sier han.