Begge som ble pågrepet, er løslatt

Årsaken er at politiet ikke har tilstrekkelig skyldgrunnlag, ifølge forsvareren til den ene av mennene. Den andre mannen ble alvorlig skadet av et skudd fra politiet.

Begge personene som ble pågrepet da politiet skjøt og alvorlig såret en 22 år gammel mann i Oslo natt til søndag, er løslatt.

Det opplyser politiadvokat Cathrine Sandnes i en tekstmelding via pressesjef Unni Grøndal til TV 2 mandag kveld.

– Vi kan bekrefte at de er løslatt, men at det fortsatt er siktelser på narkotikaovertredelse, skriver politiet i tekstmeldingen.

Politiet har så langt ikke gått nærmere inn på hva de konkret er siktet for.

Tilbakeholdne med informasjon

Spesialenheten etterforsker nå saken, og ifølge dem ble skuddet trolig løsnet uten vilje.

TV 2 har blant annet spurt politiet om hva de to mennene konkret er siktet for og hva som er årsaken til løslatelsene, men ikke fått svar på dette.

Politiet har heller ikke sagt om de har gjort noen beslag av våpen eller narkotika i forbindelse med saken.

Dette sa politiet om hendelsen søndag:

TV 2 har også bedt om et intervju med politiadvokat Sandnes, men pressesjef Grøndal skriver mandag kveld at det ikke er mulig.

– Politiadvokaten er dessverre ikke tilgjengelig nå. Må komme tilbake til det i morgen, skriver hun.

– Eneste riktige

Bekreftelsen fra politiet på de to løslatelsene kommer like etter at det ble klart at mannen som ikke ble skutt, men pågrepet av politiet, var løslatt.

Da sa hans forsvarer Arild Humlen til TV 2:

– Det eneste riktige å gjøre er å løslate. Det skal også sies at min klient er sterkt påvirket av det han har opplevd. Det har vært en voldsom hendelse som har satt sine spor. Det trenger han tid på å fordøye.

Politibetjent mistenkt

Da politiet natt til søndag aksjonerte mot et hotell på Grønland, sentralt i hovedstaden, var det ifølge politiet med bakgrunn i en beslutning om ransakelse og pågripelse i en narkotikasak.

Familien til den sårede 22-åringen sier til VG at de er i sjokk.

Ifølge dem ligger han også på respirator. Dette er ikke bekreftet fra politiets side.

AVFYRTE SKUDD: En politibetjent løsnet natt til søndag skudd da politiet aksjonerte i forbindelse med det de sier er en narkotikasak. Foto: Geir Olsen / NTB

Spesialenheten sa mandag at det er en politibetjent i Beredskapstroppen som løsnet skuddet. De mener at de ikke finnes noen holdepunkter for at det var en konkret trusselsituasjon i forkant aksjonen.

Nå er en politibetjent mistenkt i saken. Spesialenheten har så langt ikke siktet vedkommende.

Den mistenkte polititjenestepersonen har vært i avhør.

Skutt i overkroppen

Ifølge Spesialenheten var det bare ett skudd som ble avfyrt. Det traff 22-åringen i overkroppen. De har mandag ikke nærmere opplysninger om mannens helsetilstand.

TV 2 har vært i kontakt med advokat Sidra Bhatti fra advokatfirmaet Rogstad, som forsvarer mannen som ble skutt.

– Jeg ønsker ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt, skriver hun i en SMS til TV 2.

Påtalefaglig etterforskningsleder Thomas Arntsen i Spesialenheten sier at det er gjennomført flere avhør i saken, og at flere vil bli gjennomført. Kripos bistår med tekniske undersøkelser av åstedet.