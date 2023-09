Befolkningen doblet på to dager: – Overveldet

– Jeg håper situasjonen forbedrer seg og at de lar oss forlate dette stedet, fordi leveforholdene her er ikke gode, sier 29 år gamle Claudine Nsoe fra Kamerun til nyhetsbyrået Reuters.

Hun sitter på en blå feltseng med den 18 måneder gamle sønnen Prince på fanget.

De er to av de over 7000 menneskene som i løpet av de siste to døgnene har ankommet den lille øya Lampedusa i Middelhavet, øst for Tunisia og nord for Libya.

– Vi sover under åpen himmel, i solen og i kulden. Derfor ønsker vi å forlate dette stedet. Vi må bare dra, hvor enn det måtte bli, sier hun.

PÅ LAMPEDUSA: Claudine Nsoe (29) med sønnen Prince (1,5 år) ønsker seg videre fra den italienske øya. Foto: Yara Nardi/Reuters

Til vanlig har Lampedusa et innbyggertall på rundt 6000 mennesker. Nå oppholder altså over det dobbelte seg her.

– Veldig press

Matthew Saltmarsh er talsperson for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Han er tydelig på at det store antallet ankomster byr på problemer.



– Det er helt nødvendig å flytte folk bort fra øya på grunn av ressursene der; kapasiteten er så begrenset, sier han til nyhetsbyrået Reuters fredag.

SPRENGT KAPASITET: Flere personer klatrer over gjerdet som skal holde dem på innsiden av området til mottakssenteret på Lampedusa. Foto: Alessandro Serrano/AFP

Regionsrådgiver Morten Tønnessen-Krokan for Europa i norske Røde Kors forteller om en vanskelig situasjon på øya.

– Det er et veldig press på hjelpeapparatet. Italienske Røde Kors forteller at mottakssenteret er overveldet og at utrolig mange mennesker er kommet.

Hjelpeorganisasjonen bistår nå det lokale mottakssenteret, som bare har kapasitet til 400 mennesker.



– Det er veldig vanskelig og krevende, men de gjør så godt de kan, sier han.

Ifølge Saltmarsh i FN er menneskene som har ankommet Lampedusa, traumatiserte, utslitte og har behov for mat, husly og medisinsk tilsyn.

Spedbarn druknet

Ferden over havet, med Lampedusa, Malta eller andre «trygge havner» før Fastlands-Europa nås, foregår ofte i falleferdige båter.

Her blir menneskene stuet tett i tett av kriminelle menneskesmuglere som tar seg godt betalt for den farlige turen.

Målet er å komme seg videre til fastlandet, og kanskje så videre til nordligere deler av Europa.

KONTRASTER: Et fartøy som tilhører det italienske finanspolitiet bringer titalls personer i land på Lampedusa. I bakgrunnen bader turister og fastboende på en strand. Foto: Alessandro Serrano/AFP

Under en redningsaksjon lørdag fant den italienske kystvakten en dødt nyfødt barn i en av båtene som frakter flyktningene.

Barnet ble født i løpet av turen over havet, skriver Reuters.

Og onsdag druknet et fem måneder gammelt spedbarn da båten det var om bord i, kantret like før den ble avskåret av den italienske kystvakten utenfor øya.

MARKERING: Lampedusas ordfører Filippo Mannnino og prest Don Rizzo leder an prosesjonen gjennom Lampedusa by torsdag etter at en fem måneder gammel gutt druknet da båten han var om bord i kantret. Foto: Alessandro Serrano/AFP)

Moren, en tenåring fra Guinea, overlevde sammen med de andre passasjerene.



For dem som har kommet seg trygt i havn, virker utsiktene likevel vanskelige akkurat nå.



– Vi frykter at det vil ta lang tid før de kan komme seg videre, og at de ikke får nok oppfølging, helsehjelp, mat og et sted å bo i tiden de venter på at asylsøknadene behandles, sier Tønnessen-Krokan i Røde Kors.

Røde Kors-rådgiveren legger til at mange av de 7000 har behov for helsehjelp og omsorg.

I tillegg er det viktig, sier han, at de har tilgang til internett for å kunne snakke med familie og venner, både i Europa og hjemlandene de har forlatt i håpet om et bedre liv.

Ingen enkel forklaring

Bedre vær og roligere sjø, økonomiske og sosiale vanskeligheter i Tunisia og Libya og konflikten i Sudan, kan alle spille en rolle i hvorfor så mange ankommer Lampedusa nå, ifølge Reuters.



Italia sier at de så langt i år tatt imot 126.000 personer som har tatt seg over Middelhavet – nesten det dobbelte av på samme tid sist år.

Ankomstene er et stort problem for Italias ytre høyre-statsminister Giorgia Meloni som har lovet å kontrollere innvandringen.



Her ligger Lampedusa:

Tønnessen-Krokan i Røde Kors beskriver det store antallet mennesker som forsøker å ta seg over Middelhavet, som en «veldig alvorlig» situasjon.



– Den blir også verre, for det er flere som kommer.

Krangler om ansvaret

EUs lover sier at flyktninger skal søke asyl i det EU-landet de først ankommer. Det gjør at når for eksempel Frankrike og Tyskland oppdager at personer først har vært registrert i Italia, så sender de dem tilbake.

Italia sier nå at de ikke lenger kan ta inn disse menneskene, fordi de sliter med å håndtere ankomstene.

Og lørdag ba statsminister Meloni EU om å gå sammen om en «marineaksjon om nødvendig» for å forhindre flyktninger å krysse Middelhavet fra Nord-Afrika.

Hun inviterte samtidig EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen til Lampedusa for å se situasjonen med egne øyne.

LITEN ØY: Et oversiktsbilde av den italienske øya Lampedusa. Foto: Alberto Pizzoli/ AFP

FN mener at alle EU-land må ta ansvar for sin del av innvandrerne som nå ankommer Lampedusa.

– Vi mener at det er på tide at andre land, andre stater og andre regioner forsøker å hjelpe italienerne og å støtte innbyggerne i Lampedusa, sier talsperson Saltmarsh for UNHCR.

Men EU-stormakt Tyskland uttalte denne uke at de ikke lenger vil være med på en frivillig fordeling av flyktninger som først er registrert i Italia.

Frankrike sa på sin side fredag at de vil hjelpe Italia med å forhindre avganger fra Nord-Afrika mot Europa.