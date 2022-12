Bedriftene har ikke hatt svakere utsikter på 13 år

Bedriftene venter at sterk pris- og kostnadsvekst, høyere renter og færre nye oppdrag fra offentlig sektor vil bidra til lavere aktivitet gjennom vinteren.

Det gjør at framtidsutsiktene deres er de svakeste siden januar 2009.

Det skriver Norges Bank i en pressemelding om tilbakemeldingene fra bedriftene som er med i Regionalt nettverk.

Halvparten av bedriftene at prisveksten vil avta fremover. Flere viser til at prisene på enkelte innsatsfaktorer har falt den siste tiden.

Kontaktene venter en årslønnsvekst på 4,0 prosent i år og 4,2 prosent neste år.

Leder Jon Brenden for bedriftsmarked i Nordea. Foto: Nordea

Nordea: Ser økt bekymring

Jon Brenden, leder for bedriftsmarked i Nordea sier vi nå ser mer usikkerhet og bekymring rundt økonomien framover blant bedriftskundene deres, selv om de fleste er godt rustet også for urolige tider.

– Vi har en økning i antall kundemøter, og vi tar også direkte kontakt med bedriftskunder som nå kan trenge ekstra rådgiving.

Han sier kostnadsøkningene for drift og innsatsvarer er store.

– Bedriftene melder at de ikke kan ta ut all kostnadsøkning i økte priser til kundene uten å miste konkurransekraft. Dette kan gi hardt pressede marginer framover.

Brenden forklarer at nedgangen i boligmarkedet dette året fører til at mange nye byggeprosjekter nå blir satt på vent.

– Fra 2024 tror vi at det vil være et svært redusert utbud av nye boliger, noe som kan bidra til mer ubalanse i boligmarkedet.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier rapporten en klar vekstavmatning.

– Den viser at presset i økonomien er i ferd med å avta, og er meget god støtte for våre forventninger om at rentetoppen nås på 2,75 prosent neste uke.

Betydelig lavere lønnsomhet

Norges Bank opplyser at mange bedrifter omtaler markedet som avventende, og de fleste betegner usikkerheten som uvanlig stor

– Bedriftene i varehandel og bygg- og anleggsnæringen venter den største nedgangen, mens oljeleverandørene tror aktiviteten vil tilta fremover.

Lønnsomheten hos bedriftene er betydelig lavere enn for ett år siden.

Det skyldes blant annet fordi deres egne kostnader øker, at husholdningene får dårligere råd og det offentlige har mindre å bruke over sine budsjetter.

– En langt mindre andel av bedriftene begrenses nå av kapasitetsproblemer, og færre bedrifter har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Andelen bedrifter som meldte om kapasitetsproblemer nådde i vår det høyeste nivået siden 2007, men avtok noe i forrige runde.

I løpet av høsten har andelen falt mye. Nedgangen er bredt basert.