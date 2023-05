Beboere måtte reddes ut med kran under dramatisk brann i Bergen

Brannen startet i første etasje, har politiet opplyst via Twitter, men ifølge en ansatt i en restaurant i første etasje, starten den i andre etasje.



Uansett måtte brannvesenet ta i bruk kran for å få ut beboere som bodde i etasjene over der brannen startet.

– Alle personer er reddet ut, sier vaktkommandør Sigve Hadeland i 110 Vest til TV 2 litt etter klokken 17.30.

Beboerne i oppgangen ved siden av ble også evakuert, på grunn av røyk.

Ingen skadet

Nødetatene ble varslet om brannen klokken 16.59.

– Da vi kom frem, sto det to personer på balkongene her. De ble hentet ned av brannvesenet, forteller politiets innsatsleder Øystein Magnussen.

INNSATSLEDER: Øystein Magnussen fra politiet forteller at ingen av beboerne ble skadet. Foto: Tone Skavlebø Schultz Aas / TV 2

Bygget består av en underetasje med restaurant og tre etasjer med leiligheter over der.

– Det var syv personer i restauranten og så er det én person i hver av etasjene over og de er evakuert ut fra bygget. Det er ingen som er skadet, men tre personer er tilsett av helse, sier Magnussen.

Helse opplyser at ingen av beboerne er fysisk skadet.

– De trenger ikke videre helsehjelp, sier Kenneth Ellefsen fra Helse.

Restauranten ble totalskadd

Asma Amra jobber i restauranten Nawabs, som holder til i første etasje.

– Vi merket en lukt fra ventilasjonsanlegget, så jeg løp ut av kjøkkenet. Vi tok med oss litt saker ut og prøvde å ringe ambulansen, men noen hadde allerede ringt, forteller Amra til TV 2.

VEIEN SPERRET: Både Bybanen og trafikken på stedet påvirkes av brannen. Foto: Oda Flaten Lødemel / TV 2

Amra forteller at brannen oppstod i etasjen over.

– Jeg var skikkelig bekymra for at naboene skulle være i etasjene over. Her bor det alt fra familier med små barn til eldre, sier hun.

Amer Iqbal, en av eierne av Nawabs, forteller at de kjente en lukt og begynte å undersøke om det var en brann i bygget.

– Så gikk vi ut og da så i vinduet at det var en brann. Da fikk vi alle ut av restauranten, sier Iqbal til TV 2.

MISTET RESTAURANTEN: Amer Iqbal er en av eierne av Nawabs, som ifølge brannvesenet er totalskadet. Foto: Tone Skavlebø Schultz Aas / TV 2

Restauranten hans er totalskadet, ifølge brannvesenet.

– Ingen ble skadet. Vi får se hva vi får dekket. Det viktigste er at liv ble reddet. Penger kommer og går, sier Iqbal.

– Vi skal komme tilbake, lover han.



Stanset trafikken

TV 2 har også snakket med en mann som bor i tredje etasje i bygget.



– Jeg satt og ladet en ny iPhone og trodde et øyeblikk at lukten kom fra den. Men så så jeg ut vinduet og skjønte at det var noe annet, sier beboeren, som ikke vil navngis.

Innsatsleder Magnussen forteller at man allerede er i gang med å finne et alternativt sted å bo inntil videre.

– Sånn leilighetene er nå, er ikke de beboelige, sier Magnussen.

Både veitrafikken og Bybanen påvirkes av brannen. Inndalsveien ble stengt ved nummer 124.



Vegtrafikksentralen Vest melder på Twitter at brannen trolig vil berøre flere veier, og oppfordrer trafikanter til å unngå dette området.