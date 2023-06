BBC: Turistubåt savnet – dykket ved «Titanic»

SANK: Et bilde tatt i 1986 viser baugen av «Titanic». Bildet ble tatt under oppdagelsesferden ned til vraket og markerte den første gangen mennesker igjen kunne se skipet siden 1912 da det sank. Foto: Woods Hole Oceanographic Institution / AFP / NTB

Fem personer skal ha vært om bord i ubåten som forsvant i Atlanterhavet, ifølge avisen The Guardian. Selskap bekrefter at deres ubåt er savnet.

Mandag er det iverksatt en lete- og redningsaksjon etter at en ubåt som skulle ta turister ned til vraket av «Titanic», forsvant i Atlanterhavet utenfor Newfoundlands kyst, skriver BBC.

Ubåten ble brukt slik at turister kunne se vraket på nært hold, ifølge kanalen. Turister kan betale titusenvis av dollar for et dykk som, inkludert retur til overflaten, skal ta rundt åtte timer.

Selskapet OceanGate Expeditions, et selskap som holder på med dypvannsekspedisjoner, skrev nylig på Facebook at én av deres ekspedisjoner var på vei.



Ved 17.30-tiden bekrefter de overfor BBC at én av deres ubåter er savnet og at det er folk om bord i ubåten.

– Vi utforsker og mobiliserer alle muligheter for å bringe mannskapet tilbake i trygghet. Hele vårt fokus er på mannskapet i ubåten og deres familier, sier selskapet.

Antall personer om bord er uklart, men ifølge The Guardian sier en talsperson for Kystvakten i Boston at fem personer var om bord i «en liten ubåt» som forsvant ved «Titanic»-vraket.



Det verdenskjente «Titanic»-vraket ligger på 3800 meters dyp utenfor Newfoundland. Skipet, som i sin tid var det største i verden, sank på jomfruturen over Atlanterhavet fra Southampton til New York i 1912.

Ubåten, som bare har plass til fem personer, forsvant ifølge BBC rundt 600 kilometer fra Newfoundlands kyst. Og ifølge selskapet består en vanlig turisttur av en sjåfør, tre betalende gjester og en person som kalles «innholdsekspert».

JOMFRUSEILAS: «Titanic» i all sin prakt på vei ut fra den engelske kystbyen Southampton i april 1912. Fem dager senere traff skipet et isfjell og sank. Foto: Ap Photo/ NTB

Ifølge kanalen tar selskapet hele 250.000 dollar, nærmere 2.7 millioner norske kroner, for en åttedagers ekspedisjon til vraket, mens ifølge The Guardian er prisen halvparten av dette.

Hele 1500 av passasjerene og mannskapet om bord på «Titanic», som totalt telte 2200, omkom i ulykken.



Vraket er siden det ble oppdaget i 1985 blitt nøye utforsket og studert – og tidligere i år ble det kjent at et 3D-modell kan gi svar på hvordan skipet delte seg og sank.