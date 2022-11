BBC: 1500 nye graver oppdaget ved Mariupol

Satellittbilder viser mer enn 1500 nye graver i et massegravsområde ved den ukrainske byen Mariupol.

Det melder BBC.

Mariupol har vært okkupert av Russland siden mai, og var i flere måneder åsted for harde kamper, massiv bombing og tusenvis av sivile dødsfall.

Satellittbilder fra Maxar viser at tre massegraver nær Mariupol har vokst jevnt siden våren. De ligger ved småstedene Starji Krym, Manhush og Vynohradne.

Bildene fra Starji Krym viser minst 1500 nye graver, ifølge en analyse fra Center for Information Resilience (CIR) for BBC. Økningen er siden sist analyse i juni.

Markert med kjønn og nummer

Ukrainske myndigheter mener minst 25.000 mennesker døde under kampene om Mariupol – minst 5000-7000 av dem antas å ha dødd under ruinene av egne hus.

På grunn av den russiske okkupasjonen er det svært lite verifiserbar informasjon som kommer ut fra Mariupol.

Dette satellittbildet ble slupper av Maxar Technologies i april.Det viser at store områder ved gravplassen i Vynohradne. Dette området skal siden ha blitt gradvis større i de påfølgende månedene frem til i dag. Foto: AFP PHOTO / Satellite image ©2022 Maxar Technologies

Mer enn 4600 graver er gravd bare på Starji Krym siden krigens begynnelse, ifølge CIR. De vet ikke hvor mange mennesker som er begravd i hver grav.

Mange graver er kun markert med nummer og kjønn, men ingen navn, skriver BBC.

Vitner i byen forteller til BBC at de har sett russiske myndigheter fjerne lik fra ruinene av ødelagte bygninger i byen de siste månedene, for deretter å begrave dem.

Leter etter døde slektninger

BBC skriver at mange innbyggere i Mariupol nå leter etter sine døde slektninger i de uoversiktlige massegravene i og rundt byen.

Flere graver ble gravd av frivillige ukrainere som i all hast og under heftig beskytning fjernet døde kropper fra bygninger og gatene.

– På noen forferdelige dager var det over 100 kropper, noen ganger 150, som måtte samles inn. Det var så mange at vi ikke rakk over alle, sier innbygger Vaagn Mnatsakanian til BBC.

UTBOMBET: En kvinne går forbi det som en gang var menneskers hjem i Mariupol. Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

Blant andre møter de Olga Sagirova som selv ble hardt skadet i et bombeangrep mot huset hun bodde i. Mannen og foreldrene ble drept.

Sagirova, som har flyktet fra byen, vet ikke hva som har skjedd med kroppene deres.