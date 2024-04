Det har gått seks måneder siden krigen brøt ut på Gazastripen.

– Sjelden har seks måneder vært fylt med så mye ufattelig smerte, sinne og sorg, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Krigen ble utløst av det Hamas-ledede terrorangrepet mot Israel 7. oktober i fjor. 1100 personer ble drept og 250 mennesker ble tatt som gisler.

– Familier lever fortsatt med frykt for hva som har skjedd med de av gislene som fortsatt er i Gaza, sier utenriksministeren.

Rundt halvparten holdes der fremdeles.

Et helvete på jord

Videre beskriver han at «palestinerne har levd i det som må kunne beskrives som et helvete på jord» siden krigen brøt ut.

– Dag etter dag har folk i Gaza vært vitne til at familier er tilintetgjort, hele nabolag jevnet med jorden og et ufattelig antall mennesker er påført de mest grufulle skader. Skader de skal leve med livet ut.

Over 33.000 palestinere er drept, mer enn 13.000 av disse er barn, ifølge lokale myndigheter. I tillegg er 75.000 mennesker såret.

Hungersnød

– I seks måneder har verdenssamfunnet vært vitne til at hjelpearbeidere i Gaza har forsøkt å lindre smertene, forsøkt å stilne sulten til barn truet av hungersnød.

Barth Eide viser til at de har operert i konstant livsfare.

– Få konflikter har krevd så mange liv blant de som er satt til å hjelpe.



Han viser til at Norge har sagt tydelig ifra om at partene må følge krigens regler.

– Nå er det et tragisk faktum at altfor lite er gjort for å skille mellom sivile og stridende. Alt for lite er gjort for å få humanitær hjelp inn i Gaza.

Han mener at vi har vært vitne til et fullstendig sammenbrudd i etterlevelse av humanitærrettens regler.

– Når vi trodde det ikke kunne bli verre, har krise blitt erstattet av katastrofe.

Fra krise til katastrofe

Utenriksministeren sier at krigen ikke kan løses ved bomber.

Han sier Norge med andre land jobber for å få krigen over på et annet spor, som sikrer nok humanitær hjelp inn til Gaza, våpenhvile og frigivelse av gislene.

I tillegg jobber de for forhandlinger og en to-statsløsning som gir palestinerne en egen stat og sikkerhet for begge folkene.

– At vi lykkes med dette vil være avgjørende, ikke bare for folk i Israel og i Palestina, men for oss alle.