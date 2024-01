Barth Eide om sykehus-angrep: – Dristig av Israel

Israelske soldater forkledd som kvinner og helsepersonell stormet et sykehus på Vestbredden natt til tirsdag.

Tre palestinske menn ble drept i stormingen. Ifølge sykehusdirektør Niji Nazzal ble de henrettet mens de sov på rommene sine.

En video av hendelsen har i ettertid spredt seg på sosiale medier. Faktisk Verifiserbar mener videoen med all sannsynlighet viser angrepet, og skriver i sin vurdering at både tid og sted stemmer med påstandene.

Angrepet bekymrer utenriksminister Espen Barth Eide (AP) av flere grunner.

– For det første er det strengt forbudt å angripe sykehus og medisinske fasiliteter. Det er noe av det som er aller mest beskyttet i internasjonal humanitærrett. For det andre er det et viktig prinsipp i legitime staters krigføring, at man identifiserer seg som stridende.

–Bør etterforskes

Tre palestinske menn ble drept da israelske agenter stormet Ibn Sina-sykehuset i Jenin på den okkuperte Vestbredden natt til tirsdag.

– Her må vi finne ut hva som er hva. Men hvis de foreløpige rapportene stemmer, er dette svært bekymringsfullt og ganske dristig av Israel i en tid hvor vi nettopp har hatt en avgjørelse i den internasjonale domstolen som advarer Israel mot mange former for militær virksomhet, sier Barth Eide.

På spørsmål om det bør få konsekvenser, svarer han at det er for tidlig å si noe om nå.

Han uttrykker imidlertid bekymring for en kraftig eskalering i konflikten. Ikke bare i Gaza, hvor han mener det vanskelig kan bli mye verre, men også på Vestbredden. Her mener han at vi har sett en negativ utvikling over lengre tid.

BLODFLEKK: Et kulehull i puten der en av mennene lå da han ble drept av israelske soldater. Foto: Zain Jaafar / AFP / NTB

– Hvis det stemmer, bør det etterforskes. I prinsippet skal det etterforskes også av Israel selv, fordi dette kan være brudd på prinsipper de selv sier at de legger til grunn. Hvis ikke, må vi se på de internasjonale reaksjonene som vil komme, sier Barth Eide.

Nytt angrep

Etter at TV 2 snakket med utenriksministeren sier Palestinske Røde Halvmåne (PCRS) at israelske styrker nærmet seg et nytt sykehus.

Denne gang er det Al-Amal-sykehuset i Khan Yonis på Gazastripen som angripes.

🚨 Urgent: Occupying forces recently stormed the PRCS and Al-Amal Hospital building front yard in #KhanYunis under the threat of weapons, gunfire, and shelling.



⭕️Displaced individuals and PRCS teams are being demanded to evacuate the building under the threat of arms, coupled… — PRCS (@PalestineRCS) January 30, 2024

Det opplyser PCRS selv på X. I kampene utenfor skal en kvinne ha mistet livet og ni personer skal ha blitt såret.

Kort tid etter at de meldte om kamper utenfor sykehuset, skal soldatene ha tatt seg inn på selve sykehuset. Internt fordrevne som har søkt tilflukt på sykehuset og de ansatte skal få beskjed om å evakuere mens de blir truet med våpen.

Ifølge PCRS skal soldatene også ha forstyrret radiosignalene som PCRS bruker for å kommunisere med helsearbeiderne tilknyttet sykehuset.

En militær talsperson for den israelske hæren sier derimot at israelske styrker ikke er inne på sykehuset og at de ikke har stormet det.