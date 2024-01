Saken oppdateres.

– Det er i hvert fall ingen tvil om at Netanyahu har hatt nytte av et sterkt Hamas på Gaza og PLO-styrt Fatah på Vestbredden, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til TV 2 fredag ettermiddag.

Han kommenterer EUs utenrikssjef Josep Borells uttalelser, hvor han fredag hevdet at Israel og landets statsminister Benjamin Netanyahu har finanisert Hamas på Gaza.

– Det som er i hvert fall er god kjent er at Netanayahu har hatt glede av å ha en dyp splittelse på palestinsk side, sier han videre.

Utenriksministeren påpeker at Hamas er sterkt imot PLO og Fatah, som styrer på Vestbredden.

STADIG MER ISOLERT: Selv USA har begynt å bryte med statsminister Benjamin Netanyahus syn på visse spørsmål. Foto: REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo

– Jeg er i hvert fall ikke i tvil om at Netanyhau har bidratt til denne splittelsen, og at man ar vært klart over at det har kommet penger inn til Hamas, sier Barth Eide.

– Har sett gjennom fingrene

Han kan ikke si noe om hvorvidt det er snakk om israelske penger inn til Hamas.

– Men at de i hvert fall har vært klar over pengeoverføringer – og sett litt gjennom fingrene på det – det har vært kjent i det internasjonale samfunnet.

Han sier Norge er i dialog med Israel. Denne dialogen handler om å få penger som Israel har holdt igjen, inn til de legitime styremaktene PLO og Fatah på Vestbredden.

– Vi jobber helt konkret med at disse pengene skal nå frem til palestinerne nå, sier Barth Eide.

Isolert Netanyahu

Utenriksministeren mener situasjonen begynner å bli kritisk for Netanyahu.

– At han så tydelig tar avstand fra tostatsløsningen, har om mulig gjort amerikanerne, europerne og araberne enda mer irritert på ham enn på lenge, sier Barth Eide, og fortsetter:

– Jeg opplever at Netanyahu er i ferd med å bli veldig diplomatisk isolert, også av USA.

Barth Eide sier dette på bakgrunn av at han de siste dagene har snakket med flere i USAs øverste ledelse.

– Det er tydelig at man nå er lei av Netanyahu og regjeringen han representerer, og har begynt å tenke på om man må lager planer som kan bli aktuelle om noen andre kan komme til å styre Israel, sier han.

Denne misnøyen mener utenriksministeren kommer til uttrykk i EU-Borrells uttalelser fredag, og i uttalelser fra Det hvite hus torsdag kveld. Da sa president Joe Biden at amerikanerne er dypt uenige i at det ikke finnes noe alternativ til en tostatsløsning.

– Det er nettopp midt oppi slike grusomme situasjoner som nå, at vi må tenke på hva som skjer etterpå, sier Barth Eide.

– Bekymret hver eneste dag og natt

Utenriksminister Barth Eide sier den norske regjeringen fremdeles ønsker en umiddelbar våpenhvile. Men selv det er ingen løsning, da Gaza er nesten ødelagt, og hele befolkningen er traumatisert.

– Hvor bekymret er du selv nå?

– Jeg er for det første bekymret hver eneste dag og natt for det som skjer i Gaza. Alle lidelsene vi ser der, og jeg er bekymret for en stadig økende voldsbruk på Vestbredden, svarer utenriksministeren.

Han trekker også frem økte spenninger og tendensen til en regional spredning til Houthiene i Rødehavet og Hizbollah i Libanon.

– Om vi ikke tar tak i grunnproblemet Israel og Palestina, tror jeg spredningen styrke seg, og vi går inn i en veldig alvorlig situasjon for hele verden.