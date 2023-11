Barth Eide: – Gått altfor langt

Vi advarer mot sterke bilder i denne saken.

Situasjonen ved Gazas største sykehus, Shifa-sykehuset, beskrives som et «ekstremt brudd på folkeretten». Sykehuset skal være uten vann og strøm, og sykehusdirektøren sier pasienter dør hvert minutt. Samtidig rapporteres det om israelske krigshandlinger i umiddelbar nærhet til sykehuset.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier han er «svært bekymret» over situasjonen.



– Dette forverrer den allerede forferdelige humanitære situasjonen i Gaza. Dette har gått altfor langt, og kan ikke aksepteres, sier utenriksministeren i en epost til TV 2.



KATASTROFALT: Over 50 døde palestinere ligger utenfor sykehusområdet. Foto: Khoder al-Zaanoun / AFP

Den norske legen Mads Gilbert har selv jobbet ved sykehuset i mange år. Gilberts kolleger deler grusomme skildringer fra innsiden, og den norske legen krever umiddelbar handling fra regjeringen:

– Hva gjør Barth Eide og Støre nå? Når kommer sanksjonene, når kommer de politiske tiltakene? Konkrete politiske tiltak, utover at man sier at dette er forferdelig.

– Blokaden mot Russland kom etter en uke. Israel har bombet Gaza i fire uker, sier Gilbert til TV 2 på telefon fra Amman.

– Galskapen må stoppe

Høyre-leder Erna Solberg er klar på at Israel bryter folkeretten.

– Det skjer åpenbare brudd på folkeretten, og det må ta slutt. Overgrepene mot sivile må stoppe. Det er et ansvar både Israel og Hamas har for å sikre, sier hun til TV 2.

SV-leder Kirsti Bergstø, som tidligere denne uken tok til orde for straffereaksjoner mot Israel, kaller de israelske angrepene mot sykehus for krigsforbrytelser.

– Når sykehus og sivil infrastruktur bombes og pasienter og babyer dør som følge av strømmangel eller på vei ut av sykehuset, er det krigsforbrytelser. Dette må fordømmes. Denne galskapen må stoppe, sier Bergstø til NTB.

GALSKAP: SV-leder Kirsti Bergstø tar igjen til orde for å innføre sanksjoner mot Israel. Foto: Fride Sørensen / TV2

– Vi trenger umiddelbar våpenhvile, igangsetting av etterforskning av krigsforbrytelser og sanksjoner mot Israel, sier SV-lederen.

Taus om sanksjoner

Nøyaktig hva som skal til for at Norge vil ta til orde for sanksjoner mot Israel, svarer ikke utenriksministeren på.

Han viser derimot til folkerettens bestemmelser som gir særskilt beskyttelse til sykehus og helsepersonell i krigstider:

– Krigførende parter har plikt til å etterleve humanitærrettens regler og beskytte sivilbefolkningen som er rammet av denne konflikten.

– Partene plikter å beskytte sivile uansett hvor de velger å oppholde seg, og har et særlig ansvar for å beskytte sykehus og andre essensielle sivile funksjoner. At folk ikke følger ordre om å evakuere gjør dem ikke til legitime mål, sier Barth Eide.

LIDELSE: Personer dør hvert minutt inne på Shifa-sykehuset, sier sykehusdirektøren. Foto: Khader Al Zanoun / AFP

Så langt har 20 av Gazas 36 sykehus blitt tvunget til å stenge som følge av krigen. De gjenværende, slik som Shifa-sykhuset, mangler vann, strøm og medisiner.

– Spesielt drivstoffblokaden gjør det umulig å holde sykehusene i gang. Det sier seg selv at dette har katastrofale konsekvenser for pasientene. Det er samtidig umulig å flytte svært syke og hardt skadde pasienter gjennom en aktiv krigssone, sier Barth Eide.

– Moralsk forfall

Israel begynte sin krig mot Gaza 7. oktober, som reaksjon på Hamas sine angrep samme dag. 1200 israelere mistet livet i angrepet og over 200 ble tatt til fange som gisler. Siden den gang har over 11.000 palestinere mistet livet – mer enn 4300 av disse er barn.

– En sjokkerende stor andel av de som nå dør i Gaza er barn. Mange av de som ikke drepes eller lemlestes direkte av bombeangrepene, vil leve med forferdelige traumer, avslutter Barth Eide.



I Jordan understreker lege Gilbert at tiden er i ferd med å renne ut for sivilbefolkningen på Gaza.

– Når ble barn legitime mål for en regjeringshær? Når ble gravide kvinner legitime mål? Det moralske forfallet er kolossalt. Vi håper på et lang tydeligere svar fra den norske regjeringen nå. Vi har ingen tid å miste, avslutter Gilbert.