Barneovergripere avslørt av chattelogger

Blå, slitne murvegger rammer inn rommet. På gulvet ligger en madrass. Klær, bamser og sengetøy ligger strødd rundt. Her bor en familie på snart syv personer. Den lille leiligheten befinner seg i et av de mest befolkede områdene i Manila på Filippinene.

FATTIGE KÅR: Her bor kvinnen sammen med sine seks barn. Foto: Politiet

På den andre siden av jordkloden, i en leilighet på Østlandet, sitter «Per». På kontorpulten foran seg har han tre dataskjermer. «Per» er ikke hans virkelige navn, men Åsted Norge har valgt å kalle han det. På en chatteside har han lett etter noen som har små barn, som de er villige til å selge og voldta mens han ser på. Nå har han fått napp. De avtaler å fortsette samtalen på Skype.

Samtalen er den første mellom en nordmann i 50-årene og en seksbarnsmor på Filippinene. De vet ikke at samtalen innen et halvt år vil bli et sentralt bevis med flere pågripelser i Norge og i utlandet. Til sammen vil det bli opprettet politisaker mot minst 190 personer i hele verden. Alle har bestilt overgrep fra det samme nettverket.



Avtaler overgrep mot datteren

«Per» spør kvinnen hvor gammel datteren hennes er.

Hun han så i bakgrunnen.

Kvinnen svarer at jenta er fem år. Hun skriver også at de trenger penger til mat og klær. For i tillegg til datteren har hun fire sønner og er gravid. På grunn av korona-restriksjoner er det vanskelig å jobbe og tjene penger. Året er 2020.

I chatten sender kvinnen flere bilder av små barn. Både med og uten klær.

FEMÅRING: Kvinnen sender flere bilder av seg selv og datteren på fem år. Foto: Politiet

Men bilder er ikke nok. «Per» vil ha mer. De avtaler en pris på 20 dollar for et «show». Drøye 200 kroner. En helt vanlig pris for det han snart skal få. Så starter han sin første videosamtale med seksbarnsmoren og hennes fem år gamle datter. Samtalen varer i rundt 25 minutter. Nøyaktig hva som skjer under videosamtalen er umulig å vite, men etter samtalen er «Per» tydelig fornøyd.

En tilsynelatende vanlig mann

Etter samtalen logger «Per» av og returnerer til sitt tilsynelatende vanlige liv et sted på Østlandet. Når Åsted Norge møter han, i forbindelse med rettssaken to år senere, framstår han som en person som har ting under kontroll. Han er høflig og god til å prate for seg. Få vet om det hemmelige dobbeltlivet.

Han vil ikke la seg intervjue, men er innforstått med at Åsted Norge lager en sak. Alle opplysninger i denne saken er derfor hentet fra dommen mot han og opplysninger fra advokater og politi.

«Per» er skilt og har en jobb der han jobber skift og reiser en del. Derfor har han også ofte fri i lange strekk av gangen. Det er når han har perioder fri fra jobb at samtalene finner sted, sier han selv.

HJEMME I STUA: Her satt mannen i 50-årene og streamet overgrep fra Filippinene. Den røde rammen markerer en harddisk. Foto: Politiet

Helst chatter han mens han drikker alkohol. Ofte mye. Han vet ikke hvor påvirket han har vært under chattene, men bilder av han underveis viser at han ser påvirket ut. Han mener selv han har et alkoholproblem og at han er deprimert. Når koronaen setter inn i 2020, og hele Norge stenger ned, blir depresjonen verre. Han sier at han har et lite nettverk og er tidvis ensom.

Små barn med bleier

Åsted Norge har fått lese flere hundre sider med chattelogger mellom «Per» og ulike kvinner. De eldste loggene er fra 2014. Politiet har imidlertid funnet overføringer av penger til Filippinene fra mannen helt tilbake til 2011. Ikke alle overføringene kan knyttes direkte til overgrep mot barn.

På bildene og videoene som sendes blir barna både utsatt for og må selv utføre seksuelle handlinger.

Hos Kripos jobber et eget team med overgrep gjennomført over internet. Etterforskningsleder Sigrid Buseth har gått gjennom chatteloggene mellom «Per» og seksbarnsmoren. Bildene og videoene som deles viser barn helt ned i bleiealder.

ETTERFORSKNINGSTEAM: Hos Kripos er det et eget team som etterforsker nettovergrep. Her er etterforskningsleder Sigrid Buseth sammen med politioverbetjentene Vemund Eggen Sæther (t.v) og Morten Nybråten. Foto: Ørnulf Riisnæs

– Her er det ei jente som er, jeg vil tro hun er rundt elleve år på dette bildet. Så har vi også bilder der hun tar av bleien på et lite barn, sier Buseth.

Barnet med bleie er trolig jenta som er fem år når «Per» tar kontakt.

Vil ha grovere overgrep

En uke etter den første samtalen med seksbarnsmoren skriver «Per» igjen. Nå vil han se en mann sammen med den fem år gamle jenta.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Etter en stund ombestemmer seksbarnsmoren seg. Hun vil ikke at datteren på fem skal være naken i samme rom som en mann likevel.

Kvinnen tilbyr i stedet noen nabobarn. De er ni og elleve år. «Per» er bekymret for at foreldrene til barna skal oppdage det. Kvinnen beroliger han og forteller at de er innforstått med det som skjer. Det tyder på at det er mange voksne rundt som vet. Etterforskning vil etter hvert avsløre at kvinnen er en del av et overgrepsnettverk med tilgang på mange barn.

NETTVERK: Seksbarnsmoren er sentralt i et overgrepsnettverk på Filippinene. Foto: Kripos

Oppdagelsen av samtalene mellom henne og mannen i 50-årene fører til flere pågripelser både i Norge og internasjonalt. Det redder også over tolv barn fra en hverdag preget av overgrep.

Politiet får et tips

Det som skal felle «Per» og seksbarnsmoren er ikke andre mennesker, men et digitalt sikkerhetsnett som avslører svært mange overgripere.

16. mars 2021 får Kripos et tips om en IP-adresse på Østlandet som har delt en ulovlig fil på Skype. Det har vært flere varsler fra samme IP-adresse. Bildene er av nakne barn og IP-adressen spores til en leilighet i Østfold. En sjekk viser at mannen bak IP-adressen også har overført penger til Filippinene. Kripos sender derfor tipset videre til Øst politidistrikt.

Dette er NCMEC Flere straffesaker mot nettovergripere starter i form av et tips fra den amerikanske organisasjonen National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Alle tjenestetilbydere, som for eksempel Snapchat, Facebook og Google, er pålagt å rapportere til NCMEC om de blir kjent med nedlasting eller deling av overgrepsmateriale. Med overgrepsmateriale menes bilder, filmer eller annet materiale som seksualiserer barn eller som fremstiller seksuelle overgrep mot barn under 18 år. I Norge er det Kripos som mottar NCMEC-tipsene, og sender dem videre til politidistriktet hvor IP-adressen som er benyttet er hjemmehørende. Kripos mottar så mange tips at de er nødt til å prioritere de sakene som er grovest og der det er fare for fysiske overgrep. Personer med lett tilgang på barn, som enten har egne barn eller jobber med barn blir prioritert. Antall tips Kripos mottar øker for hvert år. I fjor mottok de 9920 NCMEC-tips. Av dem ble 3957 saker overført til politiet i de aktuelle distriktene for vurdering og eventuell opprettelse av sak.



– Vi så noe atypisk. Flere NCMEC-rapporter fra Skype gir mistanke om mer enn kjøp av bilder og nedlasting, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Martin Gautestad Jakobsen.

CHATTELOGGER: Politiadvokat i Øst politidistrikt, Martin Gautestad Jakobsen, går gjennom chatteloggene mellom mannen og flere kvinner. Foto: Ørnulf Riisnæs

Politiet bestemmer seg derfor for å pågripe mannen hjemme i løpet av våren, men dagen aksjonen gjennomføres er han bortreist. På grunn av sommerferie og mindre ressurser går det to måneder før de prøver å pågripe han igjen. Da har det kommet et nytt NCMEC-varsel og en pågripelse blir prioritert. I slutten av august tar de ham endelig.

Politiadvokat Jakobsen forklarer nedprioriteringen før sommeren med at «Per» på tidspunktet kun var mistenkt for nedlastning av overgrepsmateriale. Åsted Norge har tidligere skrevet om hvordan politiet må prioritere aksjoner basert på NCMEC-tips hardt, på grunn av omfanget.

Etter pågripelsen ransaker politiet leiligheten til «Per». Til sammen finner politiet 65 elektroniske enheter som harddisker, telefoner og minnepinner.

BESLAGLAGT: Politiet beslagla 65 elektroniske enheter hjemme hos 50-åringen, deriblant disse minnepinnene. Foto: Politiet

Finner chatter og kvitteringer

«Per» går rett i avhør. Der innrømmer han at han har lastet ned og mottatt bilder av overgrep. Fordi han på tidspunktet kun er siktet for oppbevaring av nakenbilder av barn blir han løslatt samme dag. «Per» benytter anledningen til å begynne å slette bevis på kontoer han har på nett.

Samtidig har politiet begynt å gå gjennom det de har beslaglagt av elektroniske enheter. På en av mannens telefoner finner politiet fragmenter av en chat som er gjennomført bare to dager før «Per» ble pågrepet. Vi kaller kvinnen for «Lily». Bare chatten i seg selv er ulovlig.



«Per» vil at «Lily» skal bli med på en videosamtale sammen med han. I den kan en mor utføre overgrep mot datteren sin, skriver han.

– u can chat girl 10 tonight. and u can cum look she

– Ok

– u want?

På en e-postkonto finner politiet kvitteringer fra blant annet PayPal. Noen er fra den samme uken pågripelsen fant sted. Etterforskerne ser at kvitteringene samsvarer med beløp avtalt i chattene for å utføre overgrep mot små barn.

– Da forstod vi at dette var mer enn bare nedlastede filer, og at det var snakk om direkteoverførte overgrep. Det er veldig alvorlig og en sakstype vi har veldig få av, sier etterforsker i saken, Jonas Dalheim.

KREVENDE SAK: Etterforsker i saken Jonas Dalheim og politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen forteller at det har vært svært omfattende å gå gjennom alt materialet. For Dalheim, som selv har små barn, har jobben vært krevende. Foto: Ørnulf Riisnæs

Han sier at det er svært uheldig at at mannen ble løslatt, når saken viste seg å være så alvorlig.

Har 13 Skype-kontoer

Det settes ned et eget etterforsknings-team på saken. Siktelsen mot «Per» blir utvidet til Straffeloven § 299. «voldtekt av barn under 14». Norsk lov skiller ikke mellom nettovergrep og fysiske overgrep.

I oktober pågriper de «Per» igjen. Denne gangen slipper han ikke ut.

Jobben politiet har foran seg er svært omfattende. De får etter hvert tilgang fra Microsoft til mannens ulike kontoer. Det viser seg at han har 19 Microsoft-kontoer og 13 Skype-kontoer. De henter også inn informasjon fra apper som Dropbox og Whatsapp.

All informasjonen må pusles sammen slik at man kan se hva det er betalt for i chattene og hvem som utfører overgrepene. Øst politidistrikt deler informasjonen de får med Kripos, så de kan etterforske seksbarnsmoren og eventuelt andre involverte.

GROVT MATERIALE: Politiet har funnet svært mye overgrepsmateriale på mannens enheter. Foto: Ørnulf Riisnæs

– Materialet er ekstremt grovt

Til sammen finner politiet over 18.000 bilder og 232 videoer av seksuelle fremstillinger og overgrep mot barn. Videoene har en spilletid på 22 timer. Politiet finner også 49 betalinger til Filippinene. Minst halvparten kan kobles direkte til kvinner han har chattet med og som har tilbudt overgrep mot barn.

– Materialet er ekstremt grovt, sier etterforsker i saken, Jonas Dalheim.

Omfanget av bevis har vært krevende å gå gjennom, men også personlig har det kostet.

– Når man selv har barn i samme alder som på videoene … Jeg har sett mange videoer man helst skulle vært foruten å ha sett, sier Dalheim.

Spesielt gjør forholdene rundt barna inntrykk.

– Det å se små barn bli misbrukt seksuelt, i kummerlige forhold, i et fattig land, av en omsorgsperson. Hvor det gjøres for å tilfredsstille noen i Norge … Det er veldig grovt, sier han.

«So sexy»

Mannen har også sendt overgrepsmateriale videre til andre. Både for å dele og for å vise hva han liker.

En av kvinnene han chatter med har en datter som er syv år. Mannen ber om at hun kles naken. Så starter en slags fotoseanse der mannen instruerer.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

I tillegg til overgrepene er også bilder og videoer som blir laget en enorm belastning for barna i ettertid.

– De kan aldri vite hvor videoer og bilder av dem havner. De kan bli spredd til hele verden, sier politiadvokat Martin Gaustad Jacobsen.

Rettssaken

Etter over ett år i varetekt stilles «Per» for retten høsten 2022.

HEVDER DET VAR ROLLESPILL: Under rettssaken avviser mannen i 50-årene at han har fått se reelle overgrep på livestream. Han mener det hele var rollespill. Foto: Espen Storsvee

Det går med mange dager i retten til å legge fram chatteloggene. «Per» rister på hodet mens han hører på aktoratet som legger fram bevis. Han erkjenner ikke straffskyld.

I retten avviser «Per» at han er pedofil og at han har sett på reelle overgrep gjennom «live-show». Dette er rollespill, sier han. Pengene sender han kun for å være snill. Han er glad i barn og syns synd på barn på Filippinene og i Afrika, forklarer han. Bildene og videoene av overgrep som er sendt i chattene syns han det er vanskelige å forklare.

I RETTEN: Politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen i retten sammen med statsadvokat Jeanette Westlund Hegna. Foto: Espen Storsvee

– Det er en vanlig forklaring vi har hørt flere ganger før. Politiets etterforskning har ikke funnet noen opplysninger som underbygger at det er rollespill, sier politiadvokat Jakobsen.

For chattene forteller en annen historie enn «Per». I flere av samtalene skriver han svært aggressiv når ting tilsynelatende ikke blir som han vil. I en samtale med en kvinne avtales et overgrep, men når videosamtalen starter virker han ikke fornøyd.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Avvikende og narsissistiske trekk

I forbindelse med rettssaken blir «Per» vurdert av psykiatrisk sakkyndige. Spesialist i psykiatri, Rita Lyngved, og psykologspesialist Alexander Rønningsdalen Flaata konkluderer med at han er pedofil og har en preferanse for barn mellom seks og elleve år. De sier han er ansvarsfraskrivende, mangler empati og har avvikende og narsissistiske personlighetstrekk.

De mener det også er stor fare for at «Per» vil begå nye straffbare forhold.

«Han er etter hvert en godt voksen mann, så endringspotensialet er muligens mindre enn det det ville vært i yngre alder.»

Ikke normalen

Psykologspesialist Pål Grøndahl har selv vært sakkyndig i overgrepssaker og er ekspert på narsissisme og psykopati. Også han har hørt forklaringen om at overgrepene er rollespill før. Han mener det ofte er snakk om bevisst løgn, eller en løgn overgriperne forteller seg selv for å rettferdiggjøre det de gjør overfor seg selv.

Han sier menn som «Per» ikke er uvanlige, men at det heller ikke er normalen når det gjelder overgripere:

Psykologspesialist Pål Grøndahl Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Dette er ikke det typiske, men det er dette vi ofte tror er det typiske; Menn uten skyldfølelse eller empati. Dette er i enden av skalaen når det kommer til de som ser på og begår overgrep mot barn.

Grøndahl mener det er mer vanlig med overgripere som for eksempel er lettere psykisk utviklingshemmet eller der det er barn selv som forgriper seg på andre barn. Også «vanlige» mennesker som har havnet i et slags miljø eller boble er noe man ser en del av, opplyser han.

– Mange som forgriper seg er ikke pedofile, men de tar barn fordi anledningen byr seg. Om man ikke kan kurere bort de pedofile tankene og følelsene, kan vi jobbe rundt det, sier han.

Gjennom tilbudet «Det finnes hjelp» forsøker norsk helsevesen å nå frem til voksne som har seksuelle tanker om barn.



Dommen

Tilbake i retten ber statsadvokat Jeanette Westlund Hegna om 15 års forvaring.

STATSADVOKAT: Jeanette Westlund Hegna er statsadvokat i saken. Hun ba om 15 års forvaring og anket dommen mannen fikk på 13 år. Foto: Frode Sunde / TV 2

I januar 2023 dømmes «Per» for overgrep mot fem barn på Filippinene. Totalt er han dømt for elleve overgrep mot barna, som var mellom fem og elleve år da overgrepene fant sted. Han dømmes også for å ha oppbevart mer en 18.000 overgrepsbilder og -videoer. «Per» får 13 års ubetinget fengsel, men han får ikke forvaring.

Dette ble han dømt for Retten finner det bevist at mannen kunne dømmes for medvirkning til tre tilfeller av grov voldtekt i form av seksuelle overgrep mot barn under 14 år, åtte tilfeller hvor han har forsøkt å medvirke til grov voldtekt ved seksuell omgang i form av handlinger likestilt med samleie, to tilfeller hvor han har overvært fremvisning som seksualiserer barn, samt besittelse av en betydelig mengde overgrepsmateriale.

I dommen står det:

«Det hefter for stor usikkerhet ved om det fortsatt er fare for at tiltalte etter løslatelse vil begå nye seksuallovbrudd til at det er grunnlag for forvaring.»

Dommerne trekker fram at mannen ikke er tidligere straffedømt og at teknologien kan ha utviklet seg såpass mye når han skal løslates, at det da kan finnes løsninger som hindrer digitale overgrep.

Anker saken

Oslo statsadvokatembeter anker over straffutmålingen. «Per» anker over skyldspørsmålet.

«Per» og hans advokat under rettssaken, Sol Elden, vil ikke kommentere dommen eller denne saken. Elden påpekte imidlertid under rettssaken at bevisbildet hadde tydelige mangler og at mannen burde frifinnes for voldtektene.

Ankesaken starter i november 2023. «Per» sitter fortsatt varetektsfengslet.



Flere pågripelser

Minst seks personer på Filippinene har chattet med og mottatt betaling fra «Per». Pågripelsen av «Per» har ført til at fire av dem er pågrepet og at over 15 barn er reddet.

Seksbarnsmoren er en av de fire som er pågrepet. Hun risikerer livstid og sitter fortsatt fengslet i påvente av en rettssak.

Pågripelsen av henne har ført til at politiet har opprettet saker mot minst 190 personer rundt om i verden, som er mistenkt for å ha kjøpt overgrep mot barn. Seks av dem er nordmenn. På Åsted Norge mandag kveld kan du se hvordan Kripos gjennom internasjonalt samarbeid fikk oversikt over nettverket og bidro i pågripelsen av seksbarnsmoren og oppdaget de andre nordmennene.