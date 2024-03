Barn døde etter drukningsulykke: – Jeg er gråtkvalt

MANDAL: Det jobbes med førstehjelp etter at en livløs person ble hentet opp fra et svømmebasseng. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Hendelsesforløpet er ikke kjent etter at en åtte år gammel jente døde i en svømmehall.

Alle nødetater rykket ut etter at et barn ble funnet livløst i et svømmebasseng i Mandal lørdag ettermiddag.

Det ble senere bekreftet at det var en åtte år gammel jente som var involvert i ulykken. Hun ble fraktet til Kristiansand sykehus med luftambulanse, hvor hun ble erklært død.

Politiet i Agder meldte om ulykken på X ved 16.30-tiden.

– Jeg er gråtkvalt, sier ordfører Alf Erik Andersen.

Lindesnes kommune har satt krisestab.

– Jeg er på vei inn i krisemøte nå, sier varaordfører i kommunen Jan Øyvind Åvik.

Pårørende er varslet og blir fulgt opp av helsepersonell.

– Vi har ingen opplysninger å meddele om hendelsesforløpet, skriver operasjonsleder Øyvind Hægeland i en melding til pressen.