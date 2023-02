Saken oppdateres.

Russlands utenriksdepartement krever svar etter påstander om at USA sto bak sabotasjen av Nord Stream-gassrørledningene – med norsk hjelp.

Den amerikanske journalisten Seymour Hersh skriver onsdag på sin blogg at marinedykkere fra USA plantet eksplosivene i juni i fjor.

Tre måneder senere ble eksplosjonene fjerndetonert ved hjelp av en norsk sonarbøye, skriver han, uten å legge frem noen bevis for påstandene.

Han påstår også at Norge bisto med etterretning og planlegging i operasjonen.

Hersh siterer kun anonyme kilder, og påstandene er ikke verifisert. Det hvite hus i USA nekter for påstandene og kaller det «rent oppspinn», skriver Reuters.

– Useriøst

– Det er useriøst oppspinn og selvfølgelig bare tull, pressevakt og oberstløytnant Per Espen Strande i forsvaret til TV 2.

Utenriksdepartementet skriver følgende til TV 2 i en uttalelse onsdag kveld:

– Disse påstandene er selvsagt bare tøv.

Selv uten bevis har påstandene gitt vann på mølla for Russland, som flere ganger har påstått at USA kan stå bak sabotasjen av ledningene som fraktet russisk gass til Tyskland.

Russlands utenriksminister Maria Zakharova har gått ut og bedt USA avklare sin rolle i hendelsen.

Etterforskes fortsatt

Nord Stream 1 og 2, som går under Østersjøen ble i september i fjor ødelagt av eksplosjoner. Svenske myndigheter konkluderte i november at gassrørledningene må ha blitt utsatt for sabotasje.

Det er så langt ikke fremlagt bevis for at verken Russland, USA eller noen andre står bak. Tyske etterforskere sa senest forrige uke at det ikke er funnet beviser for at det var Russland som sto bak eksplosjonene.

– For øyeblikket kan ikke dette bevises. Etterforskningen pågår fortsatt, sa Tysklands riksadvokat Peter Frank til avisen Die Welt.

Russland har flere ganger klaget på å ikke ha blitt tilstrekkelig involvert i etterforskningen.

85 år gamle Seymour Hersh vant i 1970 journalistprisen Pulitzer for å ha avslørt My Lai-masskren i Vietnam, og har blant annet dekket Watergate-skandalen for The New York Times.

På sine eldre dager har han blitt anklaget for å fremlegge konspirasjonsteorier og blitt kritisert for gjentatt bruk av «hemmelige kilder» som ingen andre har kunnet verifisere.