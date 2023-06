Bane Nor: Gardermobanen åpnet for trafikk

Trafikken er i gang igjen etter at det søndag var stengt mellom Lillestrøm og Oslo Lufthavn som følge av en hendelse ved sporet.

All togtrafikk mellom Gardermoen og Lillestrøm ble rundt klokken 14 søndag ettermiddag stanset på grunn av en hendelse ved sporet.

Bane Nor varslet først en oppdatering klokken 17, men alt klokken 15.23 melder de på sine nettsider at banen er åpnet for trafikk.

– Trafikken er i gang igjen, men du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver de på sine nettsider.



Togene som skulle lenger nordover kunne benytte seg av Hovedbanen, som tar noe lenger tid, mens togselskapene jobber med å få på plass alternativ transport for de som skal til og fra Oslo lufthavn.

KØKAOS: Mange reisende venter på Gardermoen etter at togene ble innstilt. Foto: Mari Linge Five/TV 2

Buss fra Eidsvoll

Enkelte avganger ble innstilt og passasjerer ble bedt om å forlate toget. Vy tilbød å bestille taxi for reisende som er på vei til Oslo Lufthavn, forteller TV 2s reporter som selv sitter på en av de berørte avgangene.

– Vi kjører tog til Eidsvoll, og så blir det buss for de passasjerene som skal til Gardermoen derfra, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, til TV 2.

Han sa klokken 14.50 at de bestilte busser med en gang, men at de foreløpig ikke var i gang fra Eidsvoll. For de som har fly de må rekke, kjøres det noen drosjer, opplyser han.