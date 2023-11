Jan-Egil Granfoss (61) fra dokumentaren «Ingen elsker Bamsegutt» landet på Oslo Lufthavn sent lørdag kveld.

Jan-Egil Granfoss (61), mest kjent som «Bamsegutt», er tilbake i Norge og landet sent lørdag kveld.

VG møtte Granfoss etter at han landet, men han ønsket ikke å uttale seg til avisen.

Mannen, som er uføretrygdet, har bodd på Filippinene med sin kone og tenåringssønn, og har i lengre tid forsøkt å komme seg hjem til Norge.

Dårlig økonomi skal være grunnen til at familien har hatt problemer med å komme seg hjem. Ifølge dokumentaren gjorde «Bamsegutt» en enkel feil hos Nav, som førte til at han ble fratatt ytelser.

DEBATT: Serien om «Bamsegutt» har skapt massive reaksjoner og var torsdag tema for Debatten på NRK. Foto: Beate Oma Dahle

Samlet inn millioner

En stor innsamlingsaksjon på nettstedet Spleis har samlet inn rundt 3.8 millioner kroner for å hjelpe Granfoss og familien med å få komme hjem, men torsdag ble det kjent at en anonym giver skal ha tilbudt seg å betale for hjemreisen, ifølge Nettavisen.

Det er ikke kjent om den anonyme donasjonen førte til at Granfoss kom seg hjem.

– Vi har landet en måte å få «Bamsegutt» hjem. Det er på ingen måte det offentlige som har bidratt til dette, sa initiativtaker bak innsamlingen, Liv Anna Aanestad Vold til avisen.



Tore Strømøy har vært programleder i dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt», som først ble publisert på NRK i forrige uke.

Statskanalen valgte å avpublisere serien etter massiv kritikk, da det ble kjent at mannen har en overgrepsdom på seg, fra 1991, som ikke blir nevnt i dokumentaren.

BEKLAGET: Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen beklaget på en pressekonferanse til alle fornærmede i saken fra 1991. Foto: Ole Berg-Rusten

Flere hundre klager

Innsamlingsaksjonen på Spleis ble også midlertidig stanset etter nyheten om dommen mot Granfoss, men ble gjenoppstartet mandag.

Alle som ønsker pengene tilbake etter å ha donert til «Bamsegutt», er blitt lovet refusjon. Fredag var det over 16.000 givere, men tallet har søndag blitt redusert til rundt 15.700 donasjoner.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen bekreftet på en pressekonferanse onsdag at NRK ikke vil publisere serien på nytt.

– Jeg er svært lei meg for at serien har blitt en belastning for familien som er omtalt. Jeg vil gi en uforbeholden unnskyldning til dem og til de fornærmede i saken fra 1991, sa Haugen.

Serien er blitt klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Kringkastingsrådet har mottatt flere hundre klager på dokumentaren.